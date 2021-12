Nowy Rok z nowym sprzętem domowym. Co warto kupić?

Choć przygotowania do Świąt idą pełną parą, nie zapominajmy o przyjemnościach. Niektóre z obowiązków możemy ułatwić i przy okazji uszczęśliwić bliskie nam osoby. Oto najlepsze świąteczne oferty sprzętu RTV i AGD.

Grudzień to czas świątecznych zawirowań. Gotujemy, sprzątamy, dekorujemy... i gdzieś w tym wszystkim gubimy czas na odpoczynek oraz radość z wspólnie spędzonych chwil. A gdyby tak znaleźć sposób na szybsze upieczenie ciasta, łatwiejsze odkurzanie i zmywanie? A może dać komuś choć jedną z tych rzeczy w prezencie? Znaleźć czas by obejrzeć z ukochaną osobą świąteczny film... To wszystko jest możliwe. Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym kupując prezent, który sprawdzi się nie tylko w Święta, ale i po Nowym Roku. W dodatku w sklepach RTV Euro AGD upominki możesz kupić nawet w 30 ratach 0% RRSO 0% bez opłaty przez pół roku i z dwoma ratami gratis. Skorzystaj z naszych pomysłów.

Według tradycji na świątecznym stole powinno znaleźć się dwanaście wigilijnych potraw. Spróbowanie każdej z nich ma zapewnić szczęście i powodzenie w Nowym Roku. Bez względu na to, czy Twój żołądek będzie w stanie je zmieścić, pomyśl o zmęczeniu jakie towarzyszy przygotowaniu wszystkich z nich. Przeróżne farsze, masy makowe i ciasta wymagają sporych nakładów pracy. Na szczęście możemy odciążyć nasze zmęczone mieszaniem i ubijaniem nadgarstki, i skrócić czas przygotowań. Możesz wierzyć w świąteczne elfy lub zaopatrzyć się w funkcjonalnego robota planetarnego Kenwood Chef XL Titanium.

Moc: 1700 W

Pojemność misy roboczej: 6,7 litra

Pojemność kielicha: 1,6 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Funkcje: mielenie mięsa, ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, wyciskanie soku

Praca pulsacyjna: tak

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Funkcje dodatkowe: możliwość rozbudowy, wałkowanie, podświetlenie misy

Od dawna wiadomo, że muzyka relaksuje i poprawia humor. Wiele osób lepiej pracuje, kiedy w tle słyszy ulubione piosenki. W dodatku czym byłaby Wigilia bez świątecznych kolęd? A może wolisz jeszcze kolejny raz posłuchać Last Christmas lub All I want for Christmas is You? Nie oceniamy, ale nie zapomnij o dobrej jakości dźwięku, na przykład z wieżą Sharp XL-B512, która zapamięta wszystkie Twoje ulubione stacje radiowe.

Moc znamionowa RMS: 2 x 7,5 W

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Odtwarzacz płyt: CD

Radio: analogowe z pamięcią

Złącza: USB, AUX

Oprócz muzyki, znajdź czas na ukochany film. W grudniu jesteś fanem Szklanej pułapki, Kevina samego w domu czy To właśnie miłość? A może ten jeden raz pozwolisz wybrać tytuł drugiej osobie? Możesz też odetchnąć, kiedy dzieci będą oglądały wigilijne opowieści. Telewizor Samsung Neo QLED QE55QN91AAT zachwyci Cię realnością obrazu oraz pozwoli obejrzeć wszystkie sylwestrowe koncerty.

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

A co do Sylwestra - czy też masz zawsze problem z dodzwonieniem się do rodziny? Może warto zainwestować w smartfona obsługującego sieć 5G i zobaczyć bliskich w trakcie wideorozmowy? Z telefonem realme GT Master Edition będziesz zawsze w kontakcie, a aparat z 64 Mpix i pojemna pamięć pozwoli Ci na tysiące zdjęć, dzięki którym uchwycisz najlepsze momenty z imprezy.

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii: 4300 mAh

Pamięć: 8 GB / 256 GB

Wyświetlacz: 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, Infinity Super AMOLED FHD+

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 778 5G (6nm) SM7325 2,4 GHz 1,8 GHz

Jednym z najczęstszych noworocznych postanowień jest przejście na dietę. Nam się zwykle nie udaje i już w Święta korzystamy ze wszystkich wigilijnych dobroci. Jednak każda wielka uczta, wymaga również wielkiego... zmywania. Zamiast kłócić się przy rodzinnym stole na kogo padnie ta wątpliwa przyjemność, zainwestujcie w zmywarkę. Polecamy Beko DFN16420X.

Wymiary (SxWxG): 59,8 x 85 x 60 cm

Pojemność/Zużycie wody - cykl: 14 kpl. / 11 litrów

Zużycie prądu (100 cykli): 95 kWh = 57,95 zł

System mycia sztućców: koszyk na sztućce

Poziom hałasu: 46 dB

Połowa załadunku: tak

Po Nowym Roku wspomnieniem minionych Świąt są nie tylko prezenty, ale i choinka. Jeśli nie zdąży się cała posypać i nie zniszczy jej żaden nadpobudliwy kot, zostaje z nami czasem i do końca stycznia. Jak jednak poradzić sobie z leżącymi wszędzie igłami? Nie wspominając o sylwestrowym konfetti... Jeżeli jeszcze się zastanawiasz i biegasz z miotłą w tę i z powrotem to znaczy, że w Twoim domu brakuje automatycznego odkurzacza w postaci Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro.

Czas pracy/Czas ładowania: 110 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

Poziom hałasu: 70 dB

