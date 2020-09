Nowy Smartwatch GPS Garmin VENU SQ z monitorem zdrowia już dostępny

Garmin zaprezentował właśnie najnowsze smartwatche GPS - Venu Sq i Venu Sq Music Edition - z funkcją monitorowania tętna i możliwością odtwarzania muzyki. Dowiedzieliśmy się również, ile kosztują.

Do oferty zegarków Garmin trafiły funkcjonalne smartwatche, które mają zachęcać nas do aktywności fizycznej. W zegarkach z serii Venu Sq znalazło się ponad 20 trybów sportowych, które mają wspomóc wykonywanie treningu zarówno w w pomieszczeniach i na zewnątrz, w tym pilates, joga, trening siłowy, bieganie, pływanie na basenie czy jazda na rowerze. Oprócz tego zegarek posiada krokomierz, liczy minuty intensywnej aktywności i spalone kalorie. Możemy również skorzystać z gotowych planów treningowych, których część jest zainstalowana na smartwatchu, a część jest do pobrania z platformy Garmin Connect. Venu Sq obsługuje również plany treningów biegowych Garmin Coach.

Zegarki Garmin Venu Sq zostały wyposażone również w funkcje monitorujące nasz stan zdrowia, oparte m.in. na pomiarze tętna czy pulsu. Jak zapewnia producent wbudowany czujnik Pulse Ox 2 pozwala monitorować oddech podczas snu, wysyłać alerty o nieprawidłowym tętnie, monitorować cykl miesiączkowy, stres, nawodnienie organizmu i wiele więcej. Natomiast funkcja Body Battery TM ma umożliwić użytkownikom kontrolowanie poziomu rezerw energii, aby np. prawidłowo zaplanować trening.

W ofercie dostępny będzie także zegarek Garmin Venu Sq Music Edition, który - oprócz wspomnianych wyżej funkcji - został wyposażony w możliwość odtwarzania muzyki bezpośrednio z zegarka. Utwory będzie można pobierać bezpośrednio ze Spotify, Deezer czy Amazon music.

Zegarki z serii Venu Sq (w kolorach orchid/metalic orchid, białym/jasnym złotym i szarym) są dostępne w cenie od 199,99 euro, a Venu Sq Music Edition (w kolorach piaskowy/różowe złoto, granat/złoto, zielony/szary i czarny/szary) w cenie 249,99 euro.

Zobacz również: Creative Outlier Active w świetnej promocji na koniec lata! Kosztują 99 zł