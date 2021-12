Nowy Splinter Cell w produkcji! Assassin's Creed inspiracją

Nowy Splinter Cell jest już w produkcji - to dobra wiadomość. Ubisoft chce, aby czerpała ona inspiracje z Assassin's Creed - to już nieco gorsze wieści.

fot. Ubisoft

Ostatnia odsłona kultowej serii Tom Clancy’s Splinter Cell - Blacklist, zadebiutowała w 2013 roku. Od tamtej pory gracze regularnie domagają się od Ubisoftu, aby przywrócił ich ukochanego bohatera - Sama Fishera. Jak donosi Tom Henderson - jeden z najlepiej zorientowanych w branżowych plotkach dziennikarz, francuski deweloper już niebawem spełni prośby fanów. Jednak nie wszystkim może się to spodobać.

Według Hendersona kolejny Splinter Cell będzie mocno inspirowany serią Assassin's Creed. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim "otwarty świat" i większą swobodę rozgrywki. Autor "przecieku" podkreśla jednak, że będzie to bardziej zabieg na miarę Halo Infinite - ogromna otwarta mapa i liczne mniejsze obszary (głównie powiązane z zadaniami), niż klasyczny otwarty świat rodem z serii o Asasynach. Co więcej, Ubisoft chce rozwinąć system skradania się i uczynić z kolejnej odsłony Splinter Cell "bardziej skradankową wersję Assassin's Creed".

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a... You guessed it... Open World of sorts.



"A more stealthy version of Assassin's Creed"



"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021

Splinter Cell, gra Ubisoftu, która jest we wczesnym stadium rozwoju, jest obecnie zaplanowana jako... zgadliście... Open World. Bardziej skradankowa wersja Assassin's Creed. Podobne do tego, jak Halo Infinite zrobiło swój otwarty świat. - Tom Henderson.

Warto zauważyć, że autor wiadomości podkreśla, że nowy Splinter Cell jest we wczesnym stadium rozwoju. Oznacza to, że do premiery gry może się jeszcze wiele zmienić. Jest to jednak jedna z pierwszym informacji odnośnie kontynuacji serii pochodząca z wiarygodnego źródła od wielu miesięcy. Miejmy nadzieję, że Ubisoft nie popełni błędów z przeszłości i nie będzie się starał na siłę zmieniać dobrej serii w nowy twór, jak np. Ghost Recon Breakpoint. Obecnie jest to bardzo ciekawa produkcja, a zespołowi deweloperskiemu należą się ogromne brawa za wprowadzone zmiany i ulepszenia. W dniu premiery była to jedna gra, której nie można by polecić.

