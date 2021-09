Nowy Surface 22 września! Czego możemy się spodziewać?

Nie da się ukryć, że Microsoft zaniedbał ostatnio własną linię komputerów Surface. Flagowy i najbardziej rozpoznawalny produkt - Surface Pro nie otrzymał znaczącej aktualizacji od końca 2019 roku. Co prawda na runku pojawił się Surface Pro 7+ z układami 11 generacji, ale jest to sprzęt sprzedawany tylko dla odbiorców biznesowych.

Podobnie sytuacja wygląda z mniejszym tabletem Surface Go, który również nie dostał odświeżonych procesorów. Microsoft zapomniał nieco również o najdroższych modelach Surface Book 3, które w dalszym ciągu nie posiadają złącza Thunderbolt oraz wykorzystują procesory 10 generacji i układy GTX 1660 Ti Max-Q.

Wiemy już, że Microsoft udostępni system operacyjny Windows 11 na pierwsze urządzenia już 5 października 2021 roku. Chwilę wcześniej - 22 września 2021 roku gigant z Redmond zorganizuje konferencję prasową poświęconą komputerom z rodziny Surface. Spodziewamy się zobaczyć na niej nowe modele. Główną nowością oczywiście będzie preinstalowany system operacyjny Windows 11, ale liczymy również na zaktualizowane podzespoły.

Microsoft zapowiedział wydarzenie z wykorzystaniem Twittera. Dołączono do niego zdjęcie, które może przedstawiać tablet Surface kolejnej generacji. Link umieszczony w Tweecie przekierowuje do strony, która informuje o dacie premiery.

