Nowy Warcraft nadchodzi? Blizzard zaprasza na pokaz

Ruszyła już beta Overwatch 2 a na początku czerwca zagramy w Diablo Immortal. To jednak jeszcze nie koniec nowości z obozu Blizzarda. Twórcy zaprosili graczy na pokaz nowej gry mobilnej, której akcja zostanie osadzona w świecie Warcrafta. Trzeba przyznać, że brzmi to intrygująco. Wydarzenie zostało zaplanowane na 3 maja, na godzinę 19:00 czasu polskiego.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.



???? May 3rd

???? 10am PT

