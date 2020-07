Nowy Wiedźmin nadchodzi. Netflix zapowiedział The Witcher: Blood Origin

Wiedźmin stał się w ostatnich latach jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Andrzej Sapkowski stworzył nie tylko wspaniałą historię o przygodach Wiedźmina Geralta, czarodziejki Yennefer i Ciri, ale przede wszystkim niezwykłe uniwersum wypełnione magią i przedziwnymi istotami. Netflix postanowił sięgnąć do historii świata Wiedźmina i w zapowiedzianym właśnie serialu - The Witcher: Blood Origin, poznamy zupełnie nową przygodę osadzoną 1200 lat przed wydarzeniami z książek.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.