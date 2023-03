Nowy aparat natychmiastowy od Fujifilm za chwilę do kupienia. Co ciekawego zaoferuje Instax Mini 12?

Fujifilm wprowadza do sprzedaży nowy aparat natychmiastowy INSTAX MINI 12, który będzie ulepszoną wersją poprzednich modeli z tej serii. Przyjrzałam się, na co możemy liczyć tym razem.

Aparaty natychmiastowe wciąż cieszą się ogromną popularnością. To ciekawa alternatywa dla robienia zdjęć telefonem czy korzystania z drogich, cyfrowych aparatów. Jeśli fotografujemy sporadycznie, ale chcemy robić to w ciekawy sposób, ten typ sprzętu idealnie się do tego nadaje. Jak sama nazwa wskazuje, wystarczy jedno kliknięcie, a po chwili mamy gotową fotkę z imprezy czy spotkania rodzinnego. Szybko, sprawnie i bez skomplikowanych ustawień możemy zyskać naprawdę ciekawe efekty.

Jednym z czołowych producentów, którzy oferują tego typu urządzenie jest Fujifilm. Szczególnie seria aparatów natychmiastowych Instax Mini cieszy się ogromnym zainteresowaniem, stąd decyzja o nowym, ulepszonym modelu, który wkrótce będzie dostępny w sprzedaży.

Instax Mini 12 - co nowego?

Najnowsza konstrukcja oferuje szereg nowych funkcji i możliwości, których nie znajdziemy w modelu sprzed dwóch lat, czyli Instax Mini 11.

Korekta paralaksy w trybie zbliżenia - wizjer aparatu pozwala dostosować swoje pole widzenia do pola widzenia obiektywu. Dzięki temu możemy uzyskać poprawnie wyśrodkowaną fotorgafię.

Automatyczna kontrola błysku.

Ulepszona konstrukcja obiektywu z trybem zbliżenia.

Poprawiony, zmieniony design.

Urządzenie będzie dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych Blossom Pink, Mint Green, Clay White, Lilac Purple oraz Pastel Blue.

Prawdopodobnie urządzenie znajdzie się w sprzedaży 16 marca 2023 roku w cenie detalicznej 419 zł.

Aplikacja na smartfony od Fujifilm: INSTAX UP!

Jeśli jesteśmy przy nowościach, warto też wspomnieć o pojawieniu się bezpłatnej aplikacji na smartfony INSTAX UP! dla posiadaczy aparatów Instax. Dzięki oprogramowaniu użytkownicy będą mogli:

skanować swoje odbitki IINSTAX i przechowywać je w postaci cyfrowej,

sortować swoje zdjęcia według widoków kategorii/listy, co umożliwi ich łatwiejsze odnalezienie,

dzielić się przechowywanymi zdjęciami i kolekcjami w mediach społecznościowych,

importować do INSTAX UP! zdjęcia z innych aplikacji INSTAX (INSTAX mini LINK, INSTAX Link WIDE, itp.),

być na bieżąco informowani o nowościach, aktualizacjach, poradach, aktualizacjach i innych treściach kreatywnych dotyczących INSTAX.

Aplikację INSTAX UP! można od dzisiaj pobierać z Apple Store / Google Play.