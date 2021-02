Nowy błąd w macOS Big Sur. Masz 128 GB dysk? Uważaj na swoje dane!

Najnowszy błąd odnaleziony w macOS Big Sur usuwane dane użytkowników z dysku systemowego. Martwić się powinni głównie posiadacze MacBooków ze 128 GB nośnikiem SSD oraz konsumenci, którzy zapełnili swój nośnik do granic możliwości.

macOS Big Sur (zapoznaj się z naszą recenzją) został udostępniony dla wszystkich użytkowników w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu Apple stale poprawia swój system operacyjny wydając kolejne poprawki. Wprowadzono już dwa duże uaktualnienia oraz niezliczoną ilość mniejszych aktualizacji, które łatają odnalezione błędy.

MacBook Pro 16 z macOS Big Sur

Niestety zgodnie z najnowszymi informacjami, system operacyjny macOS Bug Sur nadal oferuje kilka błędów. Jeden z nich jest niezwykle ważny. Okazuje się, że system operacyjny podczas aktualizacji do macOS Big Sur może usunąć dane użytkownika w przypadku, gdy na miejscu będzie mniej, niż 47,5 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

W sieci znajdziemy jednostkowe przypadki, w których instalator macOS Big Sur nie sprawdził ilości wolnego miejsca na dysku systemowym komputera przed rozpoczęciem procesu aktualizacji. Podczas instalacji macOS Big Sur system losowo usuwa dane użytkownika, aby być w stanie dokończyć proces uaktualnienia do nowej wersji.

Apple informuje, że do przeprowadzenia aktualizacji potrzeba 35,5 GB dostępnej pamięci masowej na dysku systemowym. Co ważne nie obejmuje to instalatora, który waży dodatkowe 13 GB. Oznacza to, że łącznie potrzebujemy aż 47,5 GB. Stanowi to ogromny problem dla posiadaczy MacBooków ze 128 GB dyskiem SSD. To właśnie oni są najbardziej narażeni na utratę swoich danych.

Podczas instalacji system informuje, że wystąpił problem z dokończeniem aktualizacji. Od tej pory komputer nie będzie się uruchamiał. Jedyną opcją jego naprawy jest przywrócenie systemu "na czysto" z wykorzystaniem wbudowanego recovery lub instalatora na pendrive.

Błąd ten dotyczy instalatora macOS Big Sur 11.2 oraz 11.3 Beta. Jednocześnie nie ma go podczas aktualizacji OTA wykonanej bezpośrednio przez Mac App Store.

Jeżeli masz MacBooka ze 128 GB dyskiem SSD lub na Twoim dysku systemowym brakuje miejsca, przed instalacją macOS Big Sur koniecznie wykonaj kopię zapasową Time Machine. Zabezpieczy Cię ona przed utratą danych.

