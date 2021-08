Nowy cel oszustów - ogłoszenia o pracę w LinkedIn

Fałszywych ogłoszeń w internecie jest mnóstwo, ale jak to wygląda w przypadku LinkedIn?

Harman Singh, ekspert ds. bezpieczeństwa i konsultant zarządzający w firmie Cyphere, podzielił się szczegółami dotyczącymi oszustw w serwisie LinkedIn - zwracając uwagę, że "każdy może zamieścić pod firmową nazwą na LinkedIn ogłoszenie o pracę, które będzie wyglądało dokładnie tak, jak ogłoszenie zamieszczone przez prawdziwą firmę".

Nie brakuje oszustw związanych z fałszywymi ofertami pracy na LinkedIn, ale są one zazwyczaj publikowane z fałszywych kont rekruterów. Za to niektórzy oszuści poszli o krok dalej i zaczęli publikować fałszywe oferty pracy w imieniu prawdziwej firmy. Aby sprawdzić słowa Singha, firma BleepingComputer wykorzystała konto LinkedIn niepowiązane z jej stroną internetową, aby zamieścić fałszywą ofertę pracy. Oferta nie zawierała informacji o tym, kto ją zamieścił, co sprawiało wrażenie, że została zamieszczona przez samą firmę BleepingComputer. Co więcej, wszystkie aplikacje wysłane w odpowiedzi na fałszywe ogłoszenie, zostały wysłane na adres e-mail nie będący własnością BleepingComputer.

Zobacz również:

Co jeszcze bardziej niepokojące, BleepingComputer nie był w stanie usunąć fałszywej oferty zamieszczonej w imieniu strony, ponieważ platforma uniemożliwiała mu sprawowanie kontroli administracyjnej nad treścią ogłoszenia. Jedyna opcja dla firm aby uniemożliwić innym osobom nieuczciwe zamieszczanie ofert pracy w ich imieniu to ręczne wysyłanie e-maili do zespołu bezpieczeństwa LinkedIn aby włączyć opcje pozwalające blokować nieautoryzowane posty.

Przedstawiciel LinkedIn podzielił się następującym oświadczeniem:

"Zamieszczanie fałszywych ofert pracy jest wyraźnym naruszeniem naszych warunków korzystania z usługi. Używamy automatycznych i ręcznych mechanizmów, aby wykrywać fałszywe oferty pracy i szybko podejmować działania w celu ich usunięcia. Nieustannie pracujemy nad nowymi sposobami poprawy wykrywalności, w tym weryfikujemy e-maile służbowe firm przed publikacją na LinkedIn."

Polecamy: Jak poznać, że Twoje hasło zostało skradzione

Źródło: techaradar.com