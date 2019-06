Nowy czytnik ebook Amazon Kindle Oasis 2019

Amazon odświeżył flagowy model czytnika ebooków. Dostępny jest w tej samej cenie, co poprzedni, ale oferuje ulepszone podświetlenie.

Amazon dosyć regularnie aktualizuje swoje czytniki Kindle, które są najpopularniejszym urządzeniem tego typu na rynku. Tym razem padło na flagowy model Oasis, który dostał ulepszone podświetlenie.

Źródło: Amazon

Sam producent już jakiś czas temu pogubił się z nazewnictwem swoich urządzeń. Mogliśmy kupić Kindle Paperwhite I, II, III, które nazywane były także 5, 6 lub 7 generacją. Nowy Oasis reklamowany jest przez Amazon jako "all-new Kindle Oasis" czyli zupełnie nowy Kindle Oasis. Rozwiązanie to wykorzystano wcześniej przy okazji premiery kolejnej generacji Paperwhite - najbardziej opłacalnego modelu w portfolio.

Pierwsze egzemplarze Kindle Oasis 2019 zostaną wysłane dopiero 24 lipca, ale chętni na zakup już mogą zamówić swój egzemplarz. Ceny zaczynają się od 229 funtów/249 dolarów, co oznacza, że nowy czytnik kosztuje tyle samo, co zaprezentowany w 2017 roku poprzednik.

Podstawowa konfiguracja zaoferuje 8 GB wbudowanej pamięci masowej. Klienci, którzy potrzebują więcej miejsca mogą zdecydować się na droższy model, który posiada 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Jego cena wynosi 259 funtów/279 dolarów. Istnieje również możliwość dokupienia modułu sieci komórkowej. Tak wyposażony Kindle Oasis kosztuje 319 funtów.

Cechy charakterystyczne pozostały niezmienione. Kindle Oasis na 2019 rok jest bardzo podobny do poprzednika. Nadal oferuje 7 calowy ekran o zagęszczeniu pikseli wynoszącym 300 ppi oraz wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IPX8 i obsługę funkcji Audible.

Kluczową nowością jest regulowana temperatura barwowa podświetlenia, które według Amazonu pozwoli Ci lepiej dostosować ekran do własnych preferencji. Funkcja ta ma też zapobiegać przed zbyt szybkiemu zmęczeniem oczu podczas długiego czytania. Możesz wybrać barwę podświetlenia od zimnej bieli do koloru bursztynowego tak, aby czytanie w nocy było jeszcze bardziej komfortowe.

Podobnie jak w przypadku wielu smartfonów, można również ustawić ekran, aby automatycznie dostosowywał temperaturę barwową wraz z wschodem i zachodem słońca. Amazon nazywa go najlepszym wyświetlaczem Paperwhite w historii.

Źródło: Amazon

Kindle Oasis 2019 nadal posiada ergonomiczny metalowy kształt klina z dedykowanymi przyciskami zmiany stron oraz ekranem dotykowym. Po raz kolejny będzie on dostępny w kolorach grafitowym lub złotym.

Amazon oferuje także dedykowane pokrowce wykonane z tkaniny lub skóry. Standardowo już nie są to najtańsze akcesoria, a ich ceny wahają się od 39 funtów do 64 funtów.

Prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego Amazon wprowadził nowy model z tylko jedną nową funkcją? Odpowiedź jest prosta. Czytniki elektroniczne nie starzeją się tak szybko, jak smartfony. Dodatkowo Amazon przez bardzo długi czas zapewnia aktualizacje oprogramowania, które wprowadzają nowe funkcje. Nawet jeżeli by tego nie robił czytniki Kindle są urządzeniami ściśle przeznaczonymi do wykonywania jedynie jednej czynności, w której sprawdzają się znakomicie. Na przestrzeni ostatnich lat skupiono się na dodaniu i stałym ulepszaniu podświetlenia i zwiększenia rozdzielczości. Użytkownicy Kindle'a nie wymieniają swojego modelu co rok lub dwa, a robią to najczęściej dopiero, gdy ich czytnik się psuje, lub kupują wersje z podświetleniem, jeżeli jeszcze jej nie mają.