Nowy dysk SSD od Patriot Viper Gaming - VPN100

Firma Patriot rozszerza swoją ofertę o nowe dyski SSD - Viper Gaming VPN100. Te uznać można za duchowego spadkobiercę niezwykle popularnych modeli Hellfire, które swego czasu cieszyły się bardzo dużym uznaniem użytkowników oczekujących wysokiej wydajności i niezawodności.

Viper Gaming VPN100 kontynuuje tradycję modeli Hellfire, dostarczając niezwykle pożądane połączenie topowej wydajności, niespotykanej w tej klasie wytrzymałości oraz stabilności pracy w niskich temperaturach.

VPN100 to produkt gamingowej marki Viper Gaming, jednak skierowany jest on nie tylko do graczy, ale również entuzjastów technologii, twórców treści, grafików 3D czy profesjonalistów zajmujących się renderowaniem wideo. We wszystkich tych przypadkach użytkownicy mogą liczyć na szybki czas uruchamiania oraz natychmiastowy dostęp do danych. VPN100 to dyski korzystające z interfejsu PCIe Gen 3 x4 z protokołem NVMe, które wyposażone są w pamięci NAND flash typu 3D TLC oraz kontroler PhisonE12, dedykowany high-endowym SSD. Nośniki bazują na złączu M.2 i dostępne są w czterech wersjach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Dwa pierwsze modele wyposażono w DRAM Cache o pojemności 512MB, podczas gdy największe pojemnościowo dyski otrzymały 1GB cache.

VPN100 osiągają prędkości odczytu/zapisu na poziomie nawet 3450/3000 MB/s oraz wydajność losowego odczytu/zapisu dochodzącą do 600K IOPS zarówno dla odczytu, jak i zapisu. Wyjątkową niezawodność potwierdza MTBF na poziomie 2 milionów godzin, nowe dyski Patriot są więc nie tylko 5x szybsze od nośników SATA SSD, ale i wyznaczają standardy w segmencie PCIe NVMe, gdzie mogą stawać w szranki z najwydajniejszymi rywalami i podobnie jak seria Hellfire stanowić punkt odniesienia pod względem osiągów. Bardzo wysoka wydajność to jednak nie wszystko, co VPN100 ma do zaoferowania, ponieważ dyski te pochwalić mogą się też imponującą wytrzymałością. W przypadku modelu o pojemności 2 TB współczynnik TBW wynosi aż 3115 TB, a przy mniejszych pojemnościach także możemy mówić o bardzo dobrych wartościach, daleko wykraczających poza branżowe standardy. Co więcej, dyski wyposażone są w nowoczesne kości pamięci, dzięki czemu ich wartość MTBF to 2 000 000 godzin.

Warto także wspomnieć o specjalnym czujniku termicznym, który eliminuje ryzyko przegrzania dysku i tym samym spadków wydajności. Niską temperaturę pracy urządzenia gwarantuje zaś aluminiowy radiator z 6 żebrami termicznymi, zapewniający doskonałe rozpraszanie ciepła. To wszystko przekłada się na stabilną pracę przy najwyższej wydajności oraz dłuższą żywotność. Ostatnim, ale jakże istotnym atutem dysków Viper Gaming VPN100, jest ich cena, ponieważ dyski Patriot są wyraźnie tańsze od bezpośrednich rywali z tego segmentu wydajnościowego. 1 TB model wyceniony został na naszym rynku na 880 zł, kiedy za konkurencyjne SSD zapłacić trzeba przeważnie powyżej 1000 zł - Viper Gaming VPN100 stanowią więc świetny wybór dla użytkowników oczekujących najlepszych osiągów.

Producent udziela 3 letniej gwarancji.

