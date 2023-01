Nowy dzień, nowy przeciek. Galaxy S23 Ultra nie ma już żadnych tajemnic

Konferencja, na której Samsung ma zaprezentować nowe flagowce na 2023 rok, ma odbyć się dopiero za 3 tygodnie. Jednak firma już teraz nie może poradzić sobie z nawałem przecieków, które codziennie odkrywają kolejne szczegóły nadchodzących telefonów.

Przecieki dotyczące szczegółów nowych telefonów stały się już standardem wyczekiwania na nadchodzące modele. Trudno już wyobrazić sobie premiery sprzed kilku bądź kilkunastu lat, gdzie przed prezentacją nowego modelu nie widzieliśmy o nim praktycznie nic. Szczególnie oczekiwanie na nowe flagowce od Samsunga pokazuje, jak wiele możemy widzieć o nadchodzącym smartfonie nawet na kilka tygodni przed jego wejściem na rynek.

Wszystkie przecieki dotyczące serii Galaxy S23 zebraliśmy w tym artykule. Sama jego długość może świadczyć o tym, jak często w internecie pojawiały się nowe informacje na temat flagowców Samsunga. Jednak jako że oficjalna premiera tej serii telefonów od koreańskiego giganta jeszcze przed nami - na ona nastąpić 1 lutego o 19.00 polskiego czasu - możemy się spodziewać, że na światło dzienne wyjdą jeszcze inne informacje. Tak samo było i dzisiaj.

Dzięki przeciekowi do którego dotarła publikacja NieuweMobiel z Holandii dowiedzieliśmy się, w jakich czterech kolorach dostępny będzie najwyższy model Samsunga Galaxy S23 - wariant Ultra. Oczywiście kilku z nich mogliśmy się spodziewać, gdyż producent od dawna udostępnia każdy ze swoich flagowców zarówno w czarnym kolorze, jak i rozpoznawalnym fiolecie. Jednak do tych dwóch standardów dołączyła jeszcze opcja kremowa oraz zgniłozielona.

Oczywiście w tym momencie warto zaznaczyć, że to zapewne nie są wszystkie kolory, w jakich sprzedawany będzie S23 Ultra. Samsung przyzwyczaił nas przez ostatnie kilka lat do różnego rodzaju kolaboracji oraz specjalnych wersji swoich flagowców, które różnią się między innymi kolorami obudowy. Ze względu na to, nawet jeśli żadne z premierowych wariantów nie przypada nam do gustu, nie musimy tracić nadziei na kupienie idealnie do nas pasujące S23 Ultra.