Nowy film interaktywny Netflixa! Zobacz Escape the Undertaker

Na platformie Netflix pojawi się dzisiaj absolutnie genialny film interaktywny o tytule "Escape the Undertaker". Podpowiadamy, o czym opowiada i dlaczego musisz go obejrzeć.

Dziś na platformie Netflix premierę ma ciekawy film sensacyjny, który wyróżnia to, że jest interaktywny. Oznacza to, że widz w kluczowych momentach decyduje co dzieje się z bohaterami produkcji. Mowa oczywiście o filmie "Escape the Undertaker" w reżyserii Bena Simmsa. Akcja została umieszczona w rezydencji tytułowego Undertakera. To właśnie tam znajduje się trzech wrestlerów, którzy muszą poradzić sobie z przeciwnościami z pomocą samego widza.

fot. Netflix

Escape the Undertaker

reż. Ben Simms

Czy wrestlerzy z New Day przeżyją niespodzianki, które czekają na nich w ponurej rezydencji Undertakera? To Ty decydujesz o ich losie w tym filmie interaktywnym.

Reżyser: Ben Simms

Ben Simms Obsada: Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Undertaker

Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Undertaker Gatunek: Film sensacyjny

Film sensacyjny Kategorie: Przerażający

Przerażający Kategoria wiekowa: 7+

