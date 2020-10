Nowy gameplay z Cyberpunk 2077 zobaczymy już w przyszłym tygodniu

Wiemy już, że nic nie zagraża listopadowej premierze Cyberpunk 2077. Polskie studio poinformowało przed kilkoma dniami, że ich najnowsze dzieło osiągnęło wreszcie "złoty" status, co oznacza, że prace nad grą zostały zakończone, a ta trafi do tłoczni.

Oczywiście w nadchodzących tygodniach zespół odpowiedzialny za tytuł z całą pewnością pracować będzie nad poprawkami i niezbędnymi szlifami. Pełne ręce roboty będą mieć również osoby odpowiedzialne za promocję Cyberpunk 2077. Wraz ze zbliżającą się premierą możemy spodziewać się intensywnych działań marketingowych ze strony CD Projekt Red.

Na początek czeka nas czwarty odcinek Night City Wire. Jak ujawnił wpis na oficjalnym koncie gry na Twiterze, będzie on skupiony na pojazdach ze świata Cyberpunk 2077. Czekają na nas również nowe ogłoszenia i ciekawostki z Night City. Co więcej, jak potwierdzili twórcy, nie zabraknie również nowego, soczystego gameplay'u. Transmisja odbędzie się w przyszły czwartek (15 października) o godzinie 18:00 czasu polskiego. Całość będziecie mogli obejrzeć na oficjalnym kanale CD Projekt Red w serwisie Twitch.

