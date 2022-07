Nowy i już w promocji? Xiaomi przygotowało rabat na swój Mi Band 7 - prześwietlamy ofertę!

Na Xiaomi Band 7 czekaliśmy od dawna, ale opaska już tu jest. Wraz z jej polską premierą nadszedł czas na pierwszą promocję - już niedługo nowiutki smartband kupimy jeszcze taniej!

Firma Xiaomi znana jest ze swoich sposobów na zachęcenie klientów do kupowania nowości z ich sklepu. Producent robi to najczęściej za pomocą bardzo lukratywnych, premierowych promocji. Dzięki nim możemy zaopatrzyć się w najnowszą technologię i oszczędzić trochę pieniędzy w porównaniu do oryginalnej ceny, a producent może się pochwalić tym, jak dobre wyniki sprzedażowe robi produkt, który dopiero co zawitał na rynku - to sytuacja, w której obie strony wygrywają.

Nie dziwi więc, że podobny sytuacja ma miejsce w przypadku długo wyczekiwanej opaski sportowej - Xiaomi Band 7. Smartbandy Xiaomi stały się już standardem na nadgarstkach Polaków, a kolejne wersje tylko ulepszają sprawdzoną formułę. Opaska w zwykłej cenie kosztuje 249 zł i oferuje naprawdę niezły zestaw funkcji:

Ekran AMOLED 1,62"

AMOLED 1,62" Całodzienne monitorowanie tętna i SpO2

i Ponad 110 trybów sportowych

14 dni pracy na baterii

pracy na baterii Monitoring snu

Wodoodporność 5ATM

Jednak to nie wszystko. Dla pierwszych klientów firma znów przygotowała promocję, dzięki której nową opaskę będziemy mogli kupić w lepszej cenie. Już o północy z 14 na 15 lipca rozpocznie się premierowa oferta specjalna na opaskę, która zdecydowanie obniży cenę przedmiotu!

AKTUALIZACJA 15.07.2022

Nowa promocja już tu jest! Tak jak przewidywałem, Xiaomi obniżyło cenę swojej opaski do bardzo interesującego pułapu 199 zł! Jest to przecena aż o 50 zł - to naprawdę niezły kąsek. Co ciekawe, dzięki tej ofercie, siódma generacja opaski jest aktualnie tańsza od swojej poprzedniczki, której cena nadal ustalona jest na 219 zł! W takim razie za 20 zł mniej kupimy zupełnie nową opaskę z większą ilością funkcji - w takim przypadku ciężko przepuścić taką okazję! Aby z niej skorzystać, wystarczy udać się na stronę sklepu - rabat jest już naliczony!

Fot. Xiaomi

Jeśli jesteście zainteresowani tą promocją, warto wybrać się na stronę Xiaomi jak najszybciej - jest to limitowany deal i przecenione egzemplarze w każdej chwili mogą się wyczerpać! Warto też sprawdzić oferty innych sklepów.

Czy warto w ogóle kupić siódmą generację opaski? Według mnie - jak najbardziej. To nadal świetny smartband, który tylko rozwija się w swoich najmocniejszych punktach. Jeśli jesteście zainteresowani porównaniem siódemki do odchodzącej szóstki, możecie przeczytać je tutaj. Sprawdziłem też jak wypada zwykła siódemka w porównaniu do wersji Pro - ten artykuł możecie przeczytać tutaj.

Tekst 14.07.2022

Jakiej obniżki możemy się spodziewać? Na tę chwilę nie jesteśmy jeszcze pewni, ale istnieją pewne przesłanki aby sądzić, że rabat będzie dość znaczący. W Hiszpanii, gdy Xiaomi Band 7 zadebiutował, jego cena została zmniejszona o 10 Euro w ramach podobnej akcji. Podobnie było w Niemczech. Jeśli więc Xiaomi będzie się u nas w kraju kierować w podobnym kierunku, powinniśmy się spodziewać obniżki o 40-50 zł!

Fot. Adrian Sobolewski/PCWorld.pl

Jestem prawie pewien, że w takim razie obniżka wyniesie 50 zł - z bardzo prostej przyczyny. Jeśli tak by się stało, premierowa cena najnowszego smartbandu wyniosłaby mniej niż 200 zł - kosztowałaby dokładnie 199 zł. Dzięki temu sama cena wyglądałaby o wiele lepiej bez "dwójki" z przodu i byłaby jeszcze bardziej zachęcająca! Jeśli jesteście zainteresowani tą promocją, warto wybrać się na stronę Xiaomi jak najszybciej po północy - może to być limitowany deal! Warto też sprawdzić oferty innych sklepów.