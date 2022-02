Nowy i odchudzony OnePlus Nord CE 2 już jest!

OnePlus zaprezentował model Nord CE 2. To odchudzona wersja zeszłorocznego OnePlus Nord 2. Czy "nowy" średniak okaże się hitem?

Chiński producent w końcu zaprezentował swojego nowego średniaka z serii OnePlus Nord, czyli model Nord CE 2. Nie możemy powiedzieć, że jest to kompletnie nowe urządzenie, ponieważ jest to faktycznie odświeżona i odchudzona wersja obecnego już na rynku OnePlus Nord 2. Czym rożni się od swojego pierwowzoru?

Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć zmiany w wyglądzie tylnego panelu urządzenia. Zmieniono nieco ułożenie aparatów i lampy na wystającej wyspie, a ta została nieco inaczej wkomponowana w resztę plecków smartfona. Zajmuje ona także dużo więcej miejsca, niż w OnePlus Nord 2. Same aparaty nie różnią się od bazowego modelu. Znajdziemy tam więc 64 MP obiektyw główny, 8 MP ultraszerokokątny oraz 2 MP makro. Z przodu, zamiast 32 MP kamery selfie, znajdziemy 16 MP jednostkę.

Co znajdziemy pod maską? OnePlus Nord CE 2 napędzany jest przez procesor MediaTek Dimensity 900, który wspierany jest przez 6/8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie dostępne jest w dwóch konfiguracjach: 6+128 oraz 8+128. Jeżeli uznamy, że nie jest to wystarczająca ilość, możemy skorzystać z karty microSD. Warto podkreślić, że smartfon posiada także wejście słuchawkowe. Telefon wyposażono w baterię o pojemności 4500 mAh. Wspiera on technologię szybkiego ładowania 65 W SuperVOOC Oppo. Nie zabrakło także obsługi sieci komórkowej 5G.

Fot. producent

One Plus Nord CE 2 posiada taki sam wyświetlacz, jak podstawowy model. Jest to więc 90 Hz panel AMOLED o przekątnej 6,43 cala. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką OxygenOS 11.3.

Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach: szarym oraz błękitnym. Jego ceny zaczynają się 349 euro, czyli około 1600 złotych. Pierwsze zamówienia będziemy mogli składać 10 marca.

