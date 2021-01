Nowy iMac już na wiosnę. Brak tego elementu będzie irytował latami

Po ponad ośmiu latach na rynku pojawi się iMac z zupełnie nową obudową. Ostatnia tak duża zmiana miała miejsce w 2012 roku. Niestety przy projektowaniu nowej obudowy Apple nie uwzględniło jednego, niezwykle ważnego elementu.

Na zupełnie nowego iMac'a czekamy od dobrych kilku lat. Ostatnia zmiana wizualna miała miejsce w 2012 roku. Apple pozbyło się wtedy napędu i znacząco odchudziło obudowę. Później w 2014/2015 roku otrzymaliśmy modele z ekranami Retina o wysokiej rozdzielczości, a w 2017 roku na pleckach iMac'a pojawiło się USB Typu C z Thunderbolt 3.

iMac 27 z 2020 rok Źródło: macworld.com

Nowy iMac z pewnością zaoferuje znacznie mniejsze ramki okalające wyświetlacz oraz procesory Apple Silicon. Komputery typu All-in-One produkcji Apple w chwili obecnej nie posiadają żadnych zabezpieczeń biometrycznych. Jedynym sposobem na ich odblokowanie jest wpisanie hasła lub skorzystanie z zegarka Apple Watch. Spodziewaliśmy się, że następna generacja iMac'a zaoferuje kamerę TrueDepth kompatybilną z systemem skanowania twarzy Face ID. Niestety najnowszy raport Bloomberga donosi, że rozwiązanie to nie pojawi się w nowej generacji iMac'a.

Pomysł wprowadzenia Face ID do komputerów Mac nie jest nowy, ale dotychczas brakowało wiarygodnych plotek na ten temat. Mark Gurman przekazał, że Face ID finalnie powinno zawitać do komputerów iMac, ale nie stanie się to przy okazji najbliższej aktualizacji.

System operacyjny macOS został już przygotowany do obsługi Face ID. W kodzie źródłowym wersji beta macOS Big Sur można było znaleźć odnośniki wskazujące na obecność Face ID w nadchodzących komputerach Mac.

Nowy iMac ma być bardzo podobny do wyświetlacza Pro Display XDR, który został zaprojektowany w 2019 roku. Możemy spodziewać się mniejszej ramki dolnej oraz bardziej kanciastej obudowy.

iMac pojawi się na rynku w dwóch rozmiarach. Bazowy model zaoferuje większą matrycę o przekątnej 23-24 cali. Możliwe, że większy model otrzyma 30-32 calową matrycę. Zmiana wielkości wyświetlaczy nie powinna wpłynąć na zwiększenie wymiarów zewnętrznych.

Kolejna generacja iMac'ów zadebiutuje na rynku tylko i wyłącznie z procesorami Apple Silicon. Zaoferują one od 8 do 16 lub nawet 32 rdzeni. Na pokładzie pojawi się także wydajna grafika oraz zunifikowana pamięć operacyjna.

Oczekuje się, że nowe komputery iMac pojawią się wiosną tego roku.

Źródło: macrumors.com