Nowy iPad 2019 - data premiery, specyfikacja techniczna, cena

Użytkownicy zastanawiają się, czy podstawowy model iPad'a z 2018 roku doczeka się następcy? Sprawdzamy wszystkie pogłoski i od razu zdradzamy, że nowy model może zostać zaprezentowany lada moment.

Spis treści

Firma Apple zaprezentowała parę nowych modeli iPad'a podczas specjalnego wydarzenia w marcu 2019 roku. Prośby użytkowników zostały wysłuchane i wprowadzono piątą generację iPad'a mini. Dużo bardziej niespodziewanym posunięciem była reaktywacja serii Air, która kiedyś składała się z topowych modeli tabletów z Cupertino. W chwili obecnej jest pozycjonowana pomiędzy najtańszym 9,7 calowym iPad'em, a modelami Pro. Oba te tablety są świetnymi urządzeniami i polecamy ich zakup.

Źródło: macworld

W okresie poprzedzającym prezentacje iPad'a mini oraz Air w internecie krążyło wiele pogłosek na temat nowego podstawowego modelu, który byłby aktualizacją 9,7 calowego iPad'a, którego znamy z 2016 i 2017 roku. Nawet analityk TF Securities Ming Chi Kuo, który zazwyczaj posiada sprawdzone informacje przewidywał już w lutym 2019 roku, że nowy model będzie posiadał większy ekran o przekątnej 10,2 cala.

Kiedy nowy model nie został zaprezentowany w marcu razem z droższymi mini oraz Air wszyscy myśleli, że Kuo się pomylił, a tajemniczym modelem iPad'a w rzeczywistości był nowy Air z 10,5 calowym ekranem, który jest trochę większy, niż się spodziewano.

Wszystko wygląda jednak na to, że Apple faktycznie pracuje nad następcą niespełna półtorarocznego podstawowego modelu iPad'a, który napędza sprzedaż tabletów z Cupertino dzięki swojej przystępnej cenie. Model ten w oficjalnej dystrybucji można kupić za mniej, niż 1500 zł.

W tym artykule przyglądamy się wszystkim pogłoskom oraz dowodom na to, że nowy iPad zostanie wprowadzony na rynek już nie długo. Skupiamy się na zmianach konstrukcyjnych, nowych funkcjach, specyfikacjach i cenie.

W przypadku chęci zakupu już teraz polecamy sprawdzić nasz poradnik zaktualizowany o modele mini 2019 oraz Air 2019 w tym miejscu.

Przetestowaliśmy również topowe tablety z Androidem oraz najnowszego iPad'a Air. Więcej informacji znajduje się w oddzielnym artykule.

Źródło: macworld

iPad 2019 - Data premiery

Ostatni iPad 9,7 został wydany nieco ponad rok temu w marcu 2018 roku. Po tegorocznym wydarzeniu i odświeżeniu modelu mini (poprzednia generacja z 2015 roku) i Air (poprzednia generacja z 2014 roku niedostępna już w sprzedaży) to właśnie podstawowy iPad jest zarazem najtańszym, ale także najstarszym tabletem w ofercie Apple.

Naysayers sugerował, że po premierze iPad'a Air w 2019 roku dni podstawowego modelu z ekranem o przekątnej 9,7 cala są już policzone. Przewidywał on, że jego sprzedaż zostanie zakończona i pozostanie on bez następcy. Podobny krok wykonano w stosunku do dwunastocalowego MacBook'a, który został wycofany ze sprzedaży na początku lipca bieżącego roku.

Na szczęście wszyscy fani starego iPada powinni się cieszyć z tego stanu rzeczy. Plotki sugerują, że miejsce klasycznego iPad'a z ekranem o przekątnej 9,7 cala (stosowanej od 2010 roku) zastąpi nowe urządzenie, które zaoferuje większy 10,2 calowy wyświetlacz. Informacje te zostały przedstawione w raporcie Economic Daily News. Podaje on, że uzyskał je od producenta komponentów Ruiyi, który zaangażowany jest w tworzenie podświetlenia używanego w ekranach iPad'a oraz MacBook'a Pro. Firma odnotowała rzekomo wzrost liczby zamówień od Apple, a produkcja nowego iPad'a podobno zaczęła się na początku miesiąca.

W Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zarejestrowano również szereg nowych iPadów. Początkowo zgłoszono pięć nowych modeli, które wszyscy zgodnie uznali za nowe modele iPad'a Pro na 2019 roku, ale zarejestrowano także dwa nowe modele z identyfikatorami A2200 i A2232. Uważa się, że to numery modeli podstawowego iPad'a z ekranem o przekątnej 10,2 cala.

Dzięki temu dowodowi można spodziewać się, że Apple zaprezentuje nowy model już niedługo, a idealnym momentem będzie premiera iPhone'a na 2019 rok już we wrześniu.

iPad 2019 - Cena

Oto ceny obecnie sprzedawanych modeli iPad'a:

11 calowy iPad Pro - od 3799 zł do 8399 zł

- od 3799 zł do 8399 zł 12,9 calowy iPad Pro - 4799 zł do 9399 zł

- 4799 zł do 9399 zł iPad Air (2019) - od 2499 zł do 3899 zł

- od 2499 zł do 3899 zł iPad mini (2019) - od 1899 zł do 3299 zł

- od 1899 zł do 3299 zł iPad 9,7 cala - od 1599 zł do 2599 zł

Jak widać rozstrzał cenowy jest spory. Warto również pamiętać, że podstawowy iPad z ekranem o przekątnej 9,7 cala jako jedyny w ofercie oferuje w podstawowej wersji jedynie 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Wszystkie inne iPad'y posiadają co najmniej 64 GB.

Standardowy iPad jest w chwili obecnej najtańszym modelem, jakiego można kupić. Oficjalna cena konfiguracji z Wi-Fi i 32 GB pamięci to 1599 zł, ale urządzenie te da się kupić znacznie taniej u autoryzowanych sprzedawców. Na niemieckim Amazonie dostępny jest za 319 Euro, ale często zdarzają się promocje, w których cena spada do 299 Euro.

Nie spodziewamy się, że nowy iPad będzie jeszcze tańszy. Obecny model jest bardzo rozsądnie wyceniony i jest tanim, jak na Apple urządzeniem. Bardziej prawdopodobne jest, że jego cena wzrośnie do poziomu iPad'a mini i nowy model będzie oferowany od 1899 zł.

Jest jeszcze jedna mniej prawdopodobna możliwość. Jeżeli Apple planuje mocno przeprojektować nowy model iPad'a może ona zamienić się miejscem z zaprezentowanym w marcu modelem Air. Nowy iPad byłby modelem pośrednim pomiędzy iPad'em Air, którego cena by spadła, a modelami Pro.

Obecnie iPad Air jest droższym i lepiej wyposażonym tabletem. Jego cena bazowa jest o aż 900 zł wyższa, a różnic na pierwszy rzut oka nie widać za wiele. Oczywiście posiada on większy, laminowany ekran, szybszy procesor, większą ilość RAM'u i pamięci wbudowanej, ale dla mniej zaawansowanych użytkowników wygląda niemal identycznie, jak podstawowy model. Dodatkowo po premierze wiele osób twierdziło, że iPad Air jest przestarzały wizualnie.

Mimo wszystko wydaje nam się, że opcja wprowadzenia nowego iPada i obniżenia ceny modelu Air jest mało prawdopodobna. Uważamy, że Apple zdecyduje się na aktualizację podstawowego modelu, który zastąpi dostępnego obecnie iPad'a 9,7.

Źródło: macworld

iPad 2019 - Wygląd

Pogłoski z 2019 roku nie przekazywały żadnych informacji poza rzekomą zmianą wielkości ekranu do 10,2 cala.

Prawdopodobnie Apple może zdecydować się na lekkie zmniejszenie ramek okalających ekran.

Wydaje się prawdopodobne, że Apple zmniejszy ramki, aby zmieścić większy o 0,5 cala ekran do obudowy tych samych rozmiarów. Pozwoliłoby to na zachowanie kompatybilności z istniejącymi i wyprodukowanymi do poprzednich generacji iPad'a pokrowcami. Apple często stosuję tę taktykę w przypadku wszystkich swoich urządzeń.

Nie przewidujemy jednak, aby zmniejszenie ramek okalających ekran miało spowodować, że nowy model pozbawiony będzie czytnika linii papilarnych Touch ID i zaoferuje w zamian Face ID znane z iPad'a Pro 2018. Gdyby Apple usunęło przycisk Home w najtańszym modelu to wszystkie iPad'y poza modelami Pro od razu stałyby się przestarzałe.

Uważamy, że podstawowy iPad będzie raczej ostatnim urządzeniem, które zaoferuje Face ID zamiast popularnego czytnika linii papilarnych Touch ID. Tak radykalnych zmian możemy się raczej spodziewać nie wcześniej, niż w 2020 roku. W między czasie zaprezentowany zostanie z pewnością odświeżony iPad Pro, a część jego funkcji z czasem pojawi się również w tańszych modelach.

Źródło: macworld

iPad 2019 - Nowe funkcje

Również w tym przypadku zasada jest dosyć prosta. Najtańszy model nie może posiadać lepszych podzespołów i sporej ilości nowości, ponieważ konsumenci nie chcieliby kupować droższych iPad'ów. Apple doskonale o tym wie. Nie możemy oczekiwać, że nowy iPad zaoferuje ekran OLED lub podwójny aparat na pleckach.

Z pewnością mamy nadzieje, że ekran będzie laminowany podobnie, jak w iPad'zie Air z 2019 roku, ponieważ znacząco poprawia to komfort użytkowania. Inne funkcje z modelu Air, które możemy zobaczyć w najtańszym iPad'zie to True Tone, powłoka antyrefleksyjna i być może wsparcie dla Smart Keyboard.

Kolejne nowości zarezerwowane są już dla modeli Pro i wątpimy, aby pojawiły się w podstawowym iPad'zie. Mowa oczywiście o wsparciu dla Apple Pencil drugiej generacji, procesorze z literką X w nazwie oraz wspomnianym już wcześniej Face ID.

Wraz z pojawieniem się na rynku macOS Catalina Apple wprowadzi funkcje SideCar, która pozwoli używać iPad'a jako dodatkowego monitora dla komputera Mac lub jako tabletu graficznego. Atrakcyjność podstawowego modelu z pewnością wzrośnie, jeżeli będzie on posiadał większy ekran oferujący większą przestrzeń roboczą.

Bardzo chcielibyśmy zobaczyć ProMotion - funkcję ekranu modeli Pro, która pozwala na zwiększenie częstotliwości odświeżania, która jest dynamicznie dostosowywana do potrzeb tak, aby zmniejszyć zużycie energii.

iPad 2019 - Specyfikacja techniczna

Jest jeszcze znacznie za wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek potwierdzonych informacjach na temat specyfikacji technicznej nowego tabletu, ale nietrudno przewidzieć pewne elementy.

Jeżeli nowy model ukaże się przed jesienią 2019 roku prawdopodobnie posiadał będzie procesor Apple A12, który znany jest już z iPhone'a Xs, Xs Max, Xr oraz iPad'a Air i mini. Istnieje cień szansy, że jeżeli iPad zostanie zaprezentowany razem z najnowszymi iPhone'ami Apple zdecyduje się na implementacje nowszego procesora A13. Trzeba jednak pamiętać, że tańsze modele miały starsze układy. iPad z 2018 roku posiada procesor Apple A10, mimo iż na rynku był już dostępny chip A11. na pewno nie możemy oczekiwać procesora A12X/A13X. Najmocniejsze układy zarezerwowane są dla iPad'ów Pro.

Źródło: macworld

Mamy nadzieję, że Apple zdecyduje się na zmianę kamerki przedniej. Obecna posiada rozdzielczość 1,2 Mp i nagrywa wideo jedynie w 720 p. Modele Air i Pro posiadają 7 Mp aparat przedni znany z iPhone'ów, który pozwala na nagrywanie wideo w 1080p. Spodziewamy się, co najmniej 5 Mp matrycy. Aparat jest ważnym elementem iPad'a, ponieważ często wykorzystywany jest on do przeprowadzania wideorozmów.

Nowy iPad powinien zaoferować także wsparcie dla Bluetooth w wersji 5 oraz kart eSIM.

iPad 2019 - Oprogramowanie

Podczas tegorocznej konferencji dla deweloperów WWDC 2019 dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji o oprogramowaniu na iPad'a. Tablety od Apple już jesienią zostaną zaktualizowane nie do iOS 13, a do dedykowanego im systemu iPadOS. W dalszym ciągu będzie to system bliźniaczy do tego, który znany jest z iPhone'a, ale zaoferuje on wiele ciekawych nowości i interfejs użytkownika dostosowany do większego ekranu.