Nowy iPad Air nie grzeszy jakością. Nabywcy zgłaszają skargi

Jak wynika z postów w mediach społecznościowych, niektórzy użytkownicy iPadów Air piątej generacji skarżą się na rzekome pogorszenie jakości wykonania tego urządzenia.

Fot. Apple

Skarżący się użytkownicy twierdzą, że iPad Air ma zauważalnie cieńszą aluminiową obudowę, co powoduje skrzypienie, uczucie pustki w dłoni i lekki nacisk na tył urządzenia wypaczający wyświetlacz. Wątek w serwisie Reddit zawiera wiele skarg od użytkowników nowego iPada Air, którzy twierdzą, że mają zastrzeżenia co do jakości wykonania urządzenia. W poście otwierającym wątek napisano:

Zamówiłem i otrzymałem dziś dwa niebieskie iPady Air 2022 i jestem nieco zszokowany. Aluminiowa tylna płyta jest o wiele cieńsza niż w iPadzie 4, którego również posiadam. Trzymając urządzenie w ręku, prawie czuć, że przez płytę prześwituje bateria. Oba iPady wydają skrzypiące odgłosy, gdy trzymasz je w ręku. Nie miało to miejsca w iPadzie Air 4...

Wiele odpowiedzi w tym wątku zgadzało się i rozszerzało problem, sugerując, że nie jest to odosobniony przypadek, a niektórzy użytkownicy zamieścili nawet filmy pokazujące skrzypiące odgłosy wydawane przy delikatnym stukaniu w wyświetlacz urządzenia, aby zwrócić uwagę na niektóre z problemów. W niektórych odpowiedziach stwierdzono, że iPad Air "sprawia wrażenie bardzo niskiej jakości" w porównaniu z poprzednikiem, zauważając, że z tyłu urządzenia jest wyczuwalna różnica. W jednej z odpowiedzi stwierdzono - "mam wrażenie, że od tyłu czuć wnętrze".

Pierwsze recenzje iPada Air piątej generacji zostały udostępnione na początku tego tygodnia, ale żaden z recenzentów nie wspomniał o pogorszeniu jakości wykonania, a poza nowymi opcjami kolorystycznymi nowy iPad Air jest zewnętrznie identyczny z modelem poprzedniej generacji. Najważniejsze nowe cechy iPada Air to m.in. ten sam układ M1, który znalazł się w iPadzie Pro, łączność 5G w modelach komórkowych, ulepszona 12-megapikselowa kamera przednia z obsługą funkcji Center Stage, nawet dwukrotnie szybszy port USB-C do przesyłania danych oraz nowe opcje kolorystyczne.

