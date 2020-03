Nowy iPad Pro - "Twój następny komputer"

Apple niespodziewanie uciął wszystkie plotki i przecieki, a nie dość, że pokazał nowy model iPad Pro, to w dodatku twierdzi, że zastąpi on komputer.

Pokazanie tableta iPad Pro to potężna niespodzianka - nie było żadnych zapowiedzi, podgrzewania atmosfery, ani nawet oficjalnej prezentacji. Po prostu Apple wrzuciło klip na YouTube, a wraz z nim pojawiła się na oficjalnej stronie marki dedykowana mu strona. Dzięki temu wiemy, że urządzenie będzie dostępne w edycjach 11 oraz 12,9", a wyświetlacze to Liquid Retina. Mniejszy model pokazuje obraz w rozdzielczości 2388 x 1668 pikseli (264 ppi), większy - 2732 x 2048 pikseli (264 ppi). Maksymalna jasność to 600 nitów. Zastosowano tu technologię True Tone, odpowiedzialną za właściwe nasycenie barw, a ekrany pokryto warstwą chroniącą przed pozostawianiem odcisków palców oraz drugą, antyrefleksyjną.

Jednostka centralna w obu tabletach to procesor A12Z Bionic z koprocesorem M12 oraz silnikiem Neural Engine. Również przy każdym dostępne będą cztery wersje - z pamięcią 128, 256, 512 GB oraz 1TB. Z tyłu umieszczono dwa obiektywy: szerokokątny 12MP, ƒ/1.8 oraz ultraszerokokątny 10MP, ƒ/2.4, 125°. Aparat umożliwia nie tylko wykonywanie wysokiej jakości zdjęć, ale i nagrania 4K w 60 fps. Wszystkie modele obsługują dwuzakresowe Wi-fi 6. iPad Pro 11 korzysta z baterii 28,65W, większy model - z 36,71W. W obu przypadkach ma to umożliwić 9-10 godzin pracy bez konieczności ładowania.

A dlaczego „Twój następny komputer to nie komputer”? Apple wyposażyło tablet w nowe funkcje, a także klawiaturę Magic Keyboard - ma pojawić się w maju. Klawiatura jest wyspowa, a co ciekawe - mamy również gładzik, co pozwala na zmianę iPada w laptopa. Ma on obsługiwać gesty znane z macOS oraz iOS. Oprócz tego pojawi się wsparcie dla myszek - to kolejny powód, dla których nowe urządzenie ma być konkurencyjne dla desktopów i laptopów. A z a ile to wszystko? Cena za model 11" zaczyna się od 799 dolarów (ok. 3400 zł), a 12" - od 999 dolarów (ponad 4,2 tys. zł.). Na cenę ma wpływ nie tylko wielkość wyświetlacza, ale i pojemność oraz rodzaj komunikacji. Na przykład 12" iPad Pro z 1TB to 1299 dolarów w edycji z Wi-fi, ale już 1449 dolarów za to samo z Wi-fi oraz obsługą sieci komórkowych.