Nowy iPad - nadal tani, ale z Face ID i USB Typu C na pokładzie

W sieci pojawiły się informacje na temat nowego modelu iPada, który będzie bardzo podobny do najdroższego iPada Pro. Mowa o odświeżonym, bazowym tablecie od Apple.

Apple od ponad roku nie zaprezentowało tańszych modeli iPada. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w marcu 2019 roku, kiedy to na rynku pojawił się iPad mini 5 oraz iPad Air 3. Później we wrześniu 2019 roku pokazano jeszcze iPada 7 generacji, który wykorzystuje chip znany jeszcze z iPhone 7.

iPad Pro 2020 z Magic Keyboard Źródło: macworld.com

Portal 91Mobiles udostępnił w sieci fotografie nowego iPada z ekranem o przekątnej 10,8 cala. Wielkość wskazuje, że mowa o bazowym modelu iPada, ale wyposażenie sugeruje coś innego.

Na schematycznym rysunku widzimy miniaturkę iPada Pro. Nadchodzący tablet posiada niewielkie ramki, złącze USB Typu C, Smart Connector oraz magnes dla Apple Pencil. Nie zabrakło także elementów niezbędnych do działania systemu Face ID. Nie ma za to czytnika linii papilarnych Touch ID, który występuje w iPadzie 7 generacji.

Według 91mobile mowa o nowym modelu taniego iPada, który będzie bezpośrednim następcom iPada 7 generacji. Obecnie model ten kosztuje 1599 zł. O nowym tablecie z ekranem o przekątnej 10,8 cala informował wcześniej znany analityk Ming Chi-Kuo.

Wcześniejsze plotki z ubiegłego tygodnia wskazują, że Apple zaprezentuje również nowy model iPada Air 4 generacji. Urządzenie również ma posiadać nową obudowę, Face ID oraz USB Typu C. Czym zatem różnić się od siebie będą oba tablety? Prawdopodobnie iPad 8 generacji ponownie otrzyma starszy procesor i mniejszą ilość pamięci operacyjnej, niż droższe konstrukcje.

Apple złożyło ostatnio kilka nowych wniosków dotyczących iPada do europejskich organów regulacyjnych, ale zgłoszenia nie pozwalają odkryć o jakie modele chodzi.

Premiera nastąpi w przeciągu najbliższego miesiąca.

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat iPhone 12.

Sprawdź, ile kosztuje iPad Air

Źródło: 9to5mac.com