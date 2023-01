Nowy iPad przyniesie technologię, której od dawna chcemy w iPhone'ach

Składany ekran to jedna z najważniejszych rzeczy, na które czekamy w telefonach od Apple. Może się okazać, że prędzej doczekamy się tej technologii w tabletach od firmy, a nie jej telefonach.

Technologia składanych ekranów w telefonach, od rozpoczęcia popularyzowania jej przez Samsunga, przyciąga do siebie coraz więcej osób. Jednak sporo klientów czeka, aż do tego segmentu podejdzie Apple, które znane jest z brania znanych już rozwiązań i znacznego ulepszania ich. Wygląda jednak na to, że na składany smartfon od Apple będziemy musieli poczekać zdecydowanie dłużej - nawet mimo nowych patentów - niż na inny sprzęt ze składanym ekranem. Firma z Cupertino ma zamiar przetestować tę technologię na początku w swoich tabletach.

Według jednego z najbardziej znanych analityków zajmujących się produktami Apple, Ming-Chi Kuo, Apple w 2023 roku ma nie skupiać się za bardzo na swoich tabletach - możliwe, że nie wprowadzi na rynek żadnego nowego modelu. Dzieje się tak, ponieważ producent chce skoncentrować się na nadchodzącym w 2024 roku modelu z elastycznym ekranem.

Zobacz również:

Według analityka nowy model składanego tabletu ma zadebiutować już w 2024 roku. Dowodem na to jest kontrakty podpisany z firmą Anjie Technology, która ma zająć się produkcją niektórych części specjalnie dla tego modelu. Co więcej, dzięki temu przeciekowi dowiedzieliśmy się także o nowym elemencie strukturalnym nadchodzącego składanego tabletu - zintegrowanej podnóże, która ma być wykonana z włókna węglowego.

Wygląda więc na to, że ostatnio opisywany przez nas patent samoleczącego się ekranu składanego może być Apple potrzeby nie tylko do ewentualnego składanego smartfona, ale też do szybciej się zbliżającego tabletu z elastycznym ekranem. Trzeba przyznać, że nie są to pierwsze informacje o takim urządzeniu. Już kilka miesięcy temu inny znany analityk, Ross Young, wspominał o składanym tablecie Apple, który miałby mieć ekran osiągający po rozłożeniu około 20 cali przekątnej.