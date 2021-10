Nowy iPhone 14 może mieć nawet 2 TB pamięci?

Dopiero odbyła się premiera iPhone 13, a plotki o iPhone 14 już zaczęły się rozprzestrzeniać.

Minie jeszcze rok zanim zobaczymy nowy iPhone 14, ale plotki o następnej generacji już krążą w Internecie. Jedna z najpopularniejszych twierdzi, że Apple podwoi maksymalną pamięć w przyszłorocznych iPhone'ach.

Apple podwoiła maksymalną pamięć masową w iPhone 13 w tym roku - w wersjach smartfonów Pro i Pro Max dostaniemy maksymalnie 1TB pamięci. A jeśli plotki okażą się prawdziwe, w nowych iPhone 14 dostaniemy nawet 2TB pamięci masowej. Źródło nie wskazuje wyraźnie modeli, ale jeśli Apple naprawdę planuje zaoferować 2TB pamięci masowej, prawdopodobnie będą to wersje Pro i Pro Max.

Możliwe, że jeden z powodów zwiększenia pamięci to wprowadzenie nowych funkcji aparatu. Do nagrywania filmów ProRes w rozdzielczości 4K przy 30 FPS w tegorocznych modelach Pro i Pro Max trzeba dysponować co najmniej 256 GB pamięci na smartfonie!

Jednak do tej plotki polecamy podchodzić z dystansem, ponieważ nie pochodzi ona od Apple. Pierwsze oficjalne informacje na temat iPhone 14 dostaniemy dopiero za kilka miesięcy.

