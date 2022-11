Nowy iPhone 15 Ultra będzie znacznie droższy od pozostałych modeli!

W 2022 roku Apple po raz pierwszy zaprezentowało produkt, który otrzymał oznaczenie Ultra. Tym produktem był najdroższy wariant smartwatchy od amerykańskiej marki, czyli Apple Watch Ultra. Jego najtańsza wersja kosztuje obecnie 4799 zł i dwukrotnie przewyższa ceną Galaxy Watcha 5 Pro od Samsunga.

Po premierze iPhone'a 14 w sieci pojawiły się spekulacje, które sugerowały pojawienie się nowej wersji flagowca od Apple. Wersją tą ma być model Ultra, który zadebiutuje na jesień 2023 roku. iPhone 15 Ultra ma oferować wiele unikalnych rozwiązań, których nie znajdziemy w tańszych wariantach urządzenia. Otrzyma on nowy procesor Apple A17 Bionic, możliwość wykonywania zdjęć z 6-krotnym oraz 10-krotnym zoomem optycznym, a także 8 GB pamięci RAM. Jedną z najbardziej intrygujących zmian ma być usunięcie fizycznych przycisków do kontroli głośności oraz odblokowania smartfona i zastąpienie ich wirtualnymi klawiszami.

Naciskając na nie będziemy więc czuli delikatną wibrację, która ma imitować fizyczny mechanizm. Apple stosowało już podobną technikę przy konstrukcji niektórych modeli iPhone'a (np. 7/8/SE 2) gdzie w podobny sposób zbudowany był przycisk Home.

