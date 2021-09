Nowy interfejs w Android Auto! Co się zmieni? Kiedy aktualizacja?

Po usunięciu Android Auto z ekranu smartfonów nadszedł czas na aktualizację interfejsu. Całość będzie zgodna z wyglądem Androida 12. Jakie zmiany czekają zmotoryzowanych?

Google rozpoczęło testy nowego wyglądu użytkownika w Android Auto. Zmiany pojawiły się zaledwie kilka dni po pierwszym udostępnieniu Asystenta jazdy, który zastąpi Android Auto wyświetlane na ekranie smartfona.

Bezprzewodowe Android Auto w BMW Źródło: bmw.com

Nowy wygląd o nazwie kodowej Coolwalk został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć interakcję kierowcy z systemem do minimum. Oznacza to mniejszą ilość dotknięć potrzebną do wywołania danej funkcji. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jak zmieni się Android Auto w przyszłości?

Odświeżony interfejs został udostępniony w sieci przez blog AndroidWorld. Portal XDA-Developers przebadał kod źródłowy najnowszej wersji Android Auto i również dotarł do informacji dotyczących wyglądu Coolwalk.

Aktualny wygląd Android Auto Źródło: xda-developers.com

Aktualizacja z pewnością nie jest rewolucyjna. Największe zmiany widoczne są w dolnym pasku nawigacyjnym - pojawiły się dedykowane przyciski do wywołania menu, powiadomień oraz aplikacji. Przeprojektowane przyciski pasują do interfejsu Material You, który zostanie udostępniony razem z Androidem 12.

Nowy wygląd Coolwalk Źródło: xda-developers.com

Google nie udostępniło jeszcze interfejsu Coolwalk. Dodatkowo jest on niekompletny co wskazuje na ciągle trwające prace. Przykładowo po wywołaniu nowego wyglądu nie działa widget muzyki.

Razem z wyglądem Coolwalk Android Auto otrzyma dostęp do trzech nowych tapet. Zmiany zostaną wprowadzone po stronie serwera. Oznacza to, że Google po ukończeniu prac po prostu udostępni nowy wygląd. Aktualizacja aplikacji Android Auto nie będzie potrzebna.

W chwili obecnej nie wiemy kiedy Google zaktualizuje Android Auto. Prawdopodobnie stanie się to dopiero za kilka miesięcy.