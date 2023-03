Nowy kolor iPhone'a 14 to znak, że możemy nie doczekać się ważnej konferencji od Apple

Mimo dużych nadziei na kolejne nowości, Apple może całkiem pominąć tradycyjną wiosenną konferencję.

O Apple można powiedzieć wiele. Z pewnością jest to firma, która robi rzeczy z premedytacją - nic nie dzieje się tutaj przez przypadek i decyzje są podejmowane po dogłębnym rozpoznaniu sytuacji. Właśnie ze względu na to cicha premiera nowego koloru iPhone'a 14 może kryć za sobą dość poważne - i przykre - konsekwencje.

Jako że właśnie dostaliśmy nowy kolor iPhone'a 14, jesteśmy prawie przekonani, że wyczekiwana wiosenna konferencja Apple może się w ogóle nie odbyć.

Na tym evencie głównym punktem miały być gogle AR od firmy z Cupertino, która pracuje nad tą technologią już od kilku lat i w końcu miała być gotowa na jej zaprezentowanie. Niestety wygląda na to, że po raz kolejny ten plan został przesunięty na późniejszy termin, gdyż produkcję znów dotknęły nieprzewidziane opóźnienia. To właśnie przez brak możliwości zaprezentowania tego urządzenia Apple mogło zdecydować się na anulowanie wiosennego eventu - nie ma przecież sensu organizować konferencji bez jej najważniejszego punktu.

Właśnie nowy kolor iPhone'a 14 jest potwierdzeniem tej teorii. Od kilku lat - czy to w przypadku zielonego iPhone'a 13, czy też fioletowego iPhone'a 12 - to właśnie wiosenna konferencja była okazją do zaprezentowania nowej linii kolorystycznej. Jeśli więc Apple planowałoby tegoroczną konferencję, na pewno nie zdecydowałoby się na ujawnienie nowego koloru przed nią, bez należytych fanfar. Może to więc tylko oznaczać jedno - brak wiosennej konferencji w 2023 roku.

Oczywiście te konferencje nie odbywały się co roku, jednak ostatnimi czasy przyzwyczailiśmy się już do ich obecności. Ostatnio na wiosnę Apple nie zorganizowało eventu tylko w latach 2020 (i to tylko z powodu pandemii) i w 2017. Jednak jeśli firma nie ma nic dużego do zaprezentowania, odwołanie przygotowań wydaje się lepszym rozwiązywaniem niż niezbyt emocjonujący event bez dużych nowości.

Co prawda spodziewaliśmy się też, że na wiosnę firma zaprezentuje swojego pierwszego dużego MacBooka Air, którego ekran ma się zwiększyć do 15 cali. Jego prezentacja nadal jest możliwa, jednak nastąpi ona albo później, albo odbędzie się po prostu w postaci zapowiedzi na stronie internetowej firmy.