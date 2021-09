Nowy koncept Galaxy S22+ może być finalną wersją tego flagowca

W sieci pojawił się nowy film, prezentujący nowy koncept finalnego designu Galaxy S22+. Czy właśnie tak będzie wyglądać kolejny flagowiec Samsunga?

Premiera serii Galaxy S22 powinna odbyć się za około cztery miesiące, zakładając, że Samsung zaprezentuje ją w styczniu, tak jak zrobił to w przypadku Galaxy S21. Plotki na ten temat krążą w sieci już od jakiegoś czasu, ale wciąż nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnego przedstawienia ostatecznego wyglądu nadchodzącego flagowca. Nikt, oprócz Samsunga, nie wie dokładnie, jak będzie wyglądać finalna wersja serii Galaxy S22. Na szczęście, artyści koncepcyjni nie śpią, a jeden z nich zaprezentował coś, co rzeczywiście może być kolejnym flagowcem Samsunga.

Źródło: LetsGoDigital

W sieci pojawił się nieoficjalny film prezentacyjny pokazujący wysokiej jakości render Galaxy S22+ wykonany w 3D. Co ciekawe, jest on dość podobny do Galaxy S21+. Jest to próba udoskonalenia już istniejącego modelu, charakteryzującego się bardziej wydatną obudową aparatu. Koncepcja została stworzona przez Technizo Concept we współpracy z LetsGoDigital.

Nieoficjalna koncepcja maluje realistyczny obraz tego, jak Galaxy S22+ może rzeczywiście wyglądać. Bierze także pod uwagę prawdopodobieństwo, że ten smartfon nie będzie korzystać z technologii UDC (Under-Display Camera). UDC zadebiutowało wraz z Galaxy Z Fold 3, ale plotka głosi, że Samsung na razie zarezerwuje tę technologię dla większych i składanych ekranów. Tak czy inaczej, oto próbka jego możliwości na Z Fold 3.

Jeśli chodzi o Galaxy S22+, niektóre z dotychczasowych plotek wskazują na 6,55-calowy wyświetlacz, 12 MP aparat główny, 50 MP ultra-szeroki oraz 10 MP teleskopowy, a także możliwości szybkiego ładowania z mocą 45 W.