Nowy krok w kierunku rewolucji energetycznej!

Podczas testu syntezy jądrowej naukowcom udało się odtworzyć moc Słońca, co jest krokiem w kierunku rewolucji energetycznej.

Wybuch stworzony za pomocą silnego impulsu laserowego zapoczątkował przelotną, samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową w ośrodku badawczym w Kalifornii.

Przez niemal niezauważalny ułamek sekundy potężne lasery odtwarzały moc Słońca w maleńkiej gorącej plamce, nie szerszej niż ludzki włos. Rezultat jest znaczącym krokiem naprzód w dążeniu do syntezy jądrowej, długo poszukiwanego panaceum na wiele dylematów energetycznych i środowiskowych.

Eksperyment odbył się w National Ignition Facility, który zajmuje powierzchnię trzech boisk piłkarskich w kampusie Lawrence Livermore National Laboratory w stanie Kalifornia. Potężne lasery zostały tam skierowane na cel wielkości ok. 4,5 mm i spowodowały reakcję, która wyrzuciła ponad 10 kwadrylionów watów mocy.

Co niezwykłe, jest to wartość około 6% całkowitej energii wszystkich promieni słonecznych docierających do powierzchni Ziemi w danym momencie, chociaż wybuch trwał tylko 100 bilionowych części sekundy. Jednak nawet w tak niewielkich ramach czasowych naukowcy zaobserwowali duży przełom - punkt był w stanie zapoczątkować samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową, łącząc ze sobą więcej atomów wodoru i kontynuując proces wytwarzania energii, jak silnik spalinowy spalający jedną cząsteczkę paliwa za drugą.

Źródło: cnet.com