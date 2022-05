Nowy laptop Panasonica zaprojektowany dla wojska - czy jest lepszy od cywilnych maszyn?

Zaprojektowany z myślą o przemyśle zbrojeniowym, policji i służbach użyteczności publicznej, najnowszy 14-calowy Toughbook 40 to nowy standard wzmocnionych urządzeń mobilnych. Zapewnia niespotykaną dotąd elastyczność, która pozwala sprostać operacjom o znaczeniu strategicznym, jak i codziennym wyzwaniom.

Spis treści

Panasonic przedstawia 14-calowy wzmocniony notebook zaprojektowany z myślą o przemyśle zbrojeniowym, policji i służbach użyteczności publicznej. Nowy Toughbook 40 to model o modułowej konstrukcji, która umożliwia pracownikom mobilnym szybkie i łatwe dostosowanie urządzenia do różnych wyzwań poprzez wyposażenie go w 7 obszarów rozszerzeń. Jest przystosowany do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach, z zabezpieczeniami klasy wojskowej i funkcjami komunikacyjnymi, które wspierają działania o znaczeniu krytycznym.

Elastyczne zarządzanie urządzeniem

Toughbook 40 to niezbędne narzędzie do pracy w terenie, które można dostosować do każdego zadania. Oprócz wymienialnej przez użytkownika baterii, pamięci RAM i dysku SSD, urządzenie posiada również cztery inne obszary rozszerzeń dla czytników kart inteligentnych i czytników linii papilarnych, w tym uwierzytelniania wielu użytkowników, gdy notebook jest używany przez zespół. Obszary rozszerzeń można także wykorzystać na drugi dysk SSD, napędy DVD i Blu-ray oraz konfigurowalne porty (VGA, True Serial, USB 3.2 Gen1 Type-A oraz drugie HDMI lub natywny GLAN).

Zobacz również:

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań obronnych, w tym do użytku operacyjnego przez piechotę i w pojazdach, a także do diagnostyki i konserwacji pojazdów oraz do szkoleń. Dla policji i kontroli granicznej urządzenie jest idealne do pracy operacyjnej, np. do wyznaczania tras czy identyfikacji podejrzanych oraz tablic rejestracyjnych. W branży motoryzacyjnej i rolniczej to doskonałe narzędzie dla techników przeprowadzających diagnostykę i naprawy ciężarówek lub dużych maszyn na poboczach dróg lub w terenie. W sektorze użyteczności publicznej inżynierowie mogą używać notebooka Toughbook 40 do inspekcji rurociągów, paneli słonecznych i elektrowni, a także do programów konserwacji.

Wydajność pozwalająca sprostać ekstremalnym wyzwaniom

To wysokowydajne urządzenie może zaspokoić potrzeby obliczeniowe każdego użytkownika. Komputer z systemem Windows 11 Secured-core jest wyposażony w procesor Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® (opcjonalnie procesor Intel® Core™ i7 vPro®), 16 GB pamięci RAM (opcjonalnie do 64 GB) oraz szybko odblokowujący się dysk SSD NVMe OPAL o pojemności 512 GB w standardzie (opcjonalnie do 2 TB). Notebook Panasonic Toughbook 40 jest również przystosowany do współpracy z szybkowymiennymi bezpiecznymi dyskami samoszyfrującymi VIASAT zatwierdzonymi przez NATO, złączami MIL i stacjami dokującymi. Notebook posiada również funkcję trybu ukrytego uruchamianą jednym dotknięciem, aby natychmiast wyłączyć wszelkie elementy święcące i transmisje elektroniczne.

Ekran dotykowy o wysokiej jasności i rozdzielczości Full HD zapewnia doskonałą widoczność w nocy i w pełnym słońcu. Aby ułatwić korzystanie z urządzenia w każdych warunkach, ekran automatycznie wykrywa obecność pióra, palca, rękawiczek lub mokrej dłoni i automatycznie przełącza się na najbardziej odpowiedni tryb. Nowo zaprojektowany panel dotykowy posiada dwa fizyczne przyciski myszy i współpracuje z rękawicami. Umożliwia także pracę w deszczu i obsługę dwoma palcami, co pozwala użytkownikom na wykonywanie najbardziej złożonych zadań w terenie.

Żywotność baterii została zaprojektowana tak, aby wspierać działania o znaczeniu krytycznym, zapewniając około 18 godzin pracy na jednej baterii i 36 godzin na dwóch bateriach, z możliwością wymiany podczas pracy, co oznacza, że urządzenie pozostaje w pełni sprawne po wymianie akumulatora.

Stworzony do komunikacji

Nowy Toughbook 40 jest wyposażony we wszystkie najnowsze funkcje komunikacyjne wymagane podczas operacji, w tym opcje eSIM umożliwiające zmianę operatora komórkowego bez konieczności wymiany karty SIM, opcje LTE, jak również opcje 5G, które pojawią się latem tego roku. Jest przystosowany do pracy ze wszystkimi głównymi systemami nawigacji GPS i oferuje łączność WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1. Aby zapewnić skuteczną komunikację w terenie, głośniki stereo Waves MaxxAudio® podkreślają ludzki głos, zapewniając płynność rozmów nawet w głośnym otoczeniu. Nowy mikrofon typu Quad Array z funkcją redukcji szumów wspomaganą sztuczną inteligencją usuwa również szumy otoczenia z wejścia mikrofonu.

Najbardziej wytrzymały notebook

Notebook Toughbook 40 to także nowy poziom odporności na pył i wodę – posiada klasę odporności IP66, spełnia wymagania normy wojskowej (MIL-STD810H) w zakresie temperatury, wilgotności i wibracji oraz jest testowany na upadek z wysokości 180 cm.

Toughbook 40 to zupełnie nowy standard komputerów typu rugged dzięki możliwości dostosowania do różnych zadań, mocy obliczeniowej, łączności i pożądanego poziomu bezpieczeństwa – powiedział Dirk Weigelt, European Product Manager w Panasonic Mobile Solutions Business. Wierzymy, że dzięki temu Toughbook 40 stanie się de facto urządzeniem typu rugged dla wielu specjalistów.

Źródło: Panasonic