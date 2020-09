Nowy mikrokod AMD - mniejsze opóźnienia, większa wydajność Ryzena

AMD zaktualizowało mikrokod źródłowy procesorów Ryzen. Najnowsza aktualizacja Agesa Combo V2 1.0.8.1 zmniejsza opóźnienia przesyłania danych pomiędzy rdzeniami.

AMD kilka dni temu zaktualizowało mikrokod AGESA do wersji 1.0.8.1 Combo v2. Użytkownik CapeFrameX znany z dokładnego badania oprogramowania tego typu stwierdził, że najnowsza aktualizacja wpływa na poprawę wydajności układów Ryzen 3000 oraz Ryzen 4000G.

AMD Ryzen 9 3950X

CapeFrameX donosi, że AMD udało się zmniejszyć opóźnienie podczas komunikowania się poszczególnych rdzeni procesorów Ryzen, co wpłynęło na zwiększenie ich wydajności. Podczas korzystania z AGESA w wersji 1.0.0.6 opóźnienie wynosiło 56,9 nanosekund. W wersji 1.0.8.1 spadło do 48,9 nanosekund, co przekłada się na poprawę o 14%.

Źródło: guru3d.com

Testy innych użytkowników donoszą, że układ Ryzen 3950X po aktualizacji zwiększył swoją wydajność o od 3 do 7%.

Zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania AGESA może przynieść wymierne korzyści. Inni testerzy zauważyli również, że układ Ryzen 3950X po aktualizacji znacznie dłużej utrzymuje maksymalną częstotliwość taktowania.

