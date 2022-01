Nowy, największy w historii atak DDoS. Cel - Microsoft

Wydarzenie to miało miejsce w listopadzie, ale dopiero teraz dane na ten temat ujrzały światło dzienne.

Microsoft stał się ofiarą ukierunkowanego ataku DDoS, którego celem były usługi online prowadzone przez producenta. Do jego przeprowadzenia zostało użytych ponad 10 tys. maszyn na całym świecie - w tym znajdujące się na terenie USA oraz Chin - a wygenerowana liczba zapytań miała w szczytowym momencie 3,47 Tbps. Dla porównania - poprzedni rekordowy atak (miał miejsce w 2017 roku) to 2,5 TBps. Prowadzone jest śledztwo mające wskazać sprawcę - pierwsze wskazówki prowadzą do pewnego klienta Microsoftu z Azji, który używał usług chmurowych Azure.

Mechanizmy anty-DDoS okazały się skuteczne i atak botnetu został odparty. Ale sposób jego przeprowadzenia wzbudził zainteresowanie fachowców - używał on podatności w UDP oraz protokołów CLDAP. Użytkownicy nie powinni odczuć żadnych skutków tego incydentu. Jak podkreślił Microsoft, jego mechanizmy obronne nie zawiodły.

Źródło: PC Mag