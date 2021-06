Nowy odkurzacz Roomba i6! Czy będzie kultowy?

Rodzina robotów odkurzających firmy iRobot powiększa się! Popularna Roomba występuje w nowej, ulepszonej wersji.

Roomba i6 posiada inteligentną nawigację, 3-stopniowy system sprzątania oraz możliwość zdalnej obsługi z aplikacją iRobot HOME. Robot potrafi nauczyć się rozkładu mieszkania, adaptuje się do zmiennych warunków otoczenia oraz efektywnie porusza nawet w wypadku przestawienia któregoś z mebli w pokoju. Pomaga mu w tym technologia vSLAM w systemie iAdapt 3.0. Także opatentowany, trzystopniowy system czyszczący AeroForce jest niepodważalnym atutem urządzenia. W jego skład wchodzi szczotka boczna, zgarniająca brud oraz gumowe szczotki główne usuwające m.in. żwirek, piach lub włosy. Szczotki te obracają się przeciwbieżnie, rozbijając brud na mniejsze cząsteczki. Siła ssąca urządzenia jest nawet dziesięciokrotnie wyższa od innych modeli.

Wysokowydajny filtr AeroForce, który przechwytuje 99% cząsteczek o wielkości do 10 μm – pyłków, roztoczy i drobnoustrojów, z pewnością zadowoli wymagających alergików czy astmatyków. Technologia Dirt Detect wykryje najbardziej zabrudzone obszary dzięki optycznym i akustycznym czujnikom. Jest to innowacyjne rozwiązanie pomagające robotowi skupić się na idealnym oczyszczeniu danego miejsca. Urządzenie potrafi też samodzielnie pojechać do stacji dokującej, aby naładować baterię, po czym powrócić do ostatnio sprzątanej lokacji.

iRobot Roomba i6 jest kompatybilny ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base, która w tym modelu funkcjonuje jako akcesorium dodatkowe. Aplikacja iRobot Home zapewni również najwyższą wygodę za sprawą nowej platformy Genius, która umożliwia robotom Roomba serii i6 sugerowanie optymalnych rozwiązań w oparciu o nawyki domowników. Możemy także włączyć go do domowego ekosystemu smart home za pomocą usługi IFTTT. Co ważne, odkurzacz Roomba i6 rozpoznaje także komendy głosowe. Jesteśmy przekonani, że ten najnowszy model stanie się równie popularny, jak jego wciąż zadowalający poprzednicy.

Zobacz także: 20 największych sukcesów crowdfundingu

Źródło: materiały prasowe.