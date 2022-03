Nowy poziom w Doom 2 pojawił się 28 lat po premierze

Doom 2 zadebiutował na runku w 1994 roku. Teraz, 28 lat od premiery ta kultowa gra doczekała się nowego poziomu. John Romero opublikował etap o nazwie "One Humanity". Jest on dostępny wyłącznie na PC i kosztuje 5 euro. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na Czerwony Krzyż oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych i ma wspomóc działania pomocowe dla Ukrainy.

Jest to pierwszy poziom, który pojawił się w Doom 2 od dnia premiery, za którego powstanie odpowiada Romero. Zakupu można dokonać na stronie dewelopera.

Zobacz również:

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I’m releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP