Nowy procesor AMD Ryzen 7 5800 bez problemu zamienisz w 5800X

AMD zaprezentowało wczoraj nową linię procesorów mobilnych Ryzen 5000. Przy okazji pokazano desktopów procesory bez literki X. Okazuje się, że tańsze układy łatwo przerobimy na wydajniejszych braci.

W dniu wczorajszym AMD rozszerzyło swoją linię procesorów Ryzen 5000 zbudowanych z wykorzystaniem architektury Zen 3. Poza procesorami mobilnymi, które skradły konferencję prasową pokazano także układy desktopowe.

Procesor AMD Ryzen 5000

Mowa o dwóch procesorach, które nie posiadają na końcu literki X.

Nowe układy AMD Ryzen 9 5900 praz Ryzen 7 5800 to w rzeczywistości procesory AMD Ryzen 9 5900X oraz Ryzen 7 5800X ze sztucznie ograniczonym TDP.

AMD Ryzen 9 5900 to dwunastordzeniowy procesor o taktowaniu bazowym 3,0 GHz z możliwością chwilowego podniesienia do 4,7 GHz. Układ posiada 70 MB pamięci podręcznej. Maksymalne TDP wynosi 65 W.

Nieco słabszy AMD Ryzen 7 5800 to ośmiordzeniowy układ z szesnastoma wątkami. Oferuje on taktowanie niższe o 400 MHz w porównaniu do modelu AMD Ryzen 7 5800X. TDP ponownie wynosi 65 W. Oznacza to, że jest o aż 40 W mniejsze, niż w modelu z literką X na końcu.

Zgodnie z WolStame, który jest Product Planning Managerem w dziale gaming firmy Lenovo, AMD Ryzen 7 5800 może być najciekawszym procesorem desktopowym 2021 roku. Okazuje się, że dzięki optymalizacji PBO (Precision Boost Overdrive), nowy układ można łatwo przerobić na mocniejszą wersję AMD Ryzen 7 5800X.

Niestety wszystkich konsumentów, którzy planują złożenie nowego komputera stacjonarnego na przestrzeni najbliższych miesięcy musimy rozczarować. Nowe układy AMD Ryzen 9 5900 oraz Ryzen 7 5800 dostępne będą jedynie dla producentów sprzętu komputerowego. Oznacza to, że procesory te trafią do gotowych zestawów komputerowych.

Na zakup tańszego Ryzena 7 5800 i odblokowanie go do wersji 5800X we własnym zakresie raczej nie możemy liczyć.

