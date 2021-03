Nowy rekord podkręcania pamięci DDR4 - 7156 MHz

Poprzedni rekord został ustanowiony przez specjalistę od overclockingu o pseudonimie Hocayu. Wówczas osiągnął 7100 MHz, a platformą była płyta główna Asus ROG MAXIMUS XIII APEX z procesorem Core i9-11900KF. Nowy rekord bije poprzedni o 56 MHz, podczas gdy rekord Hocayu bił wcześniejszy o 31 MHz. W obydwu przypadkach do chłodzenia pamięci został użyty ciekły azot.

Kovan Yang ustanowił rekord przy wykorzystaniu modułu pamięci HyperX predator 2400 o wielkości 8 GB. Tutaj platforma to płyta główna MEG Z590I UNIFY mini-ITX z socketem LGA 1200 - czyli można używać dzięki niemu procesorów Intel Core 11 i 10 generacji. Wykorzystany został Intel Core i9 11900KF z rodziny Rocket Lake-S. Karta graficzna platformy to z kolei Nvidia GeForce GT 710 (775/900MHz).

Memory frequency world record - DDR4-7156MHz achieved by our OC team with the MEG Z590I UNIFY, as validated on HWBOT. #MSIZ590 pic.twitter.com/EJMd63JZ34