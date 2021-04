Nowy rekord świata w podkręcaniu karty Radeon

Niemiecki specjalista zdołał podkręcić procesor karty graficznej Radeon RX 6900 XT do imponującej częstotliwości taktowania - 3225 MHz.

AMD wypuściło na rynek karty Radeon RX 6000 niedawno - i podobnie jak RTX 3000, są one bardzo ciężkie do zdobycia. Jedną z osób, której udało się ją nabyć, jest niemiecki overclocker o pseudonimie Der8auer, czyli Roman Hartung. Do pobicia rekordu podkręcenia procesora Radeon RX 6900 XT użył edycji Liquid Devil Radeon RX 6900 XT Ultimate z chłodzeniem za pomocą ciekłego azotu. Co ciekawe - układy Navi 21 XTXH mają limit taktowania ustawiony na 4 GHz, a więc producent dopuszcza modyfikowanie parametrów fabrycznych przez użytkowników. Co prawda Der8auer do takiego poziomu nie dotarł, ale osiągnięte przez niego 3,225 MHz jest imponującym, nowym rekordem świata.

Wcześniej ponad 3 GHz udało się przeskoczyć z kartą Nvidia GeForce GTX 1080 Ti - tu wynik wyniósł 3024 MHz, ale potrzebna była do tego modyfikacja płytki drukowanej w celu ominięcia zabezpieczeń antyprzepięciowych. Druga taka karta to RTX 3090 - tu wynik wyniósł 3015 MHz. Rekord Der8auera został wpisany na liście 3DMark Time Spy Extreme Hall of Fame. Jako ciekawostkę można podać, że tak podkręcone karty umożliwiają rozgrywkę w Doom Eternal przy 1000 fps! A oto materiał pokazujący, w jaki sposób uzyskać 3225 MHz z kartą Radeon RX 6900 XT.