Nowy robot sprzątający bez kamery do nawigacji? A jednak nie spadnie ze schodów

iRobot prezentuje nowy model robota gruntownie odkurzającego – Roomba i1. To kolejny robot tej marki, który ma pomóc w utrzymaniu czystości w domu. Postanowiliśmy przyjrzeć się mu bliżej. Co potrafi i na co możemy liczyć, kupując Roomba i1? Sprawdźmy.

Fot. iRobot

Brak kamery do nawigacji? To nie problem

Nowy robot marki iRoomba prezentuje się równie stylowo, co poprzednie sprzęty tego producenta. Co ciekawe, ten model nie posiada kamery do nawigacji, jednak producent przekonuje, że dzięki zaawansowanym algorytmom potrafi poruszać się wzdłuż równoległych linii, aby sprzątać szybko i efektywnie.

Roomba i1 został wyposażony w system AeroForce II generacji, który sprawia, że szczotka boczna zagarnia zabrudzenia nie tylko sprzed robota, ale i brud zgromadzony wzdłuż ścian, a nawet w ich narożnikach. Następnie kurz przejmowany jest przez ruchomą głowicę czyszczącą, w której znajdują się dwie szczotki główne. To właśnie one podnoszą zabrudzenia i przekazują je do pojemnika na brud. Co istotne, mają specjalną gumową, bieżnikowaną powłokę, na której nie osadzają się włosy ani sierść. Producent podkreśla również ich szczególną konstrukcję – szczeliny pomiędzy szczotkami są niewielkie, by moc ssąca była koncentrowana bezpośrednio na czyszczonej powierzchni.

Fot. iRobot Fot. iRobot

Robot sam rozpozna wyjątkowo brudne obszary

iRobot Roomba i1 posiada też opatentowany system DirtDetect. To dzięki tej technologii zabrudzenia są stale monitorowane, co pozwala na dokładne wyczyszczenie miejsc, w których brudu jest szczególnie dużo. Identyfikacja mocno zanieczyszczonych obszarów pozwala więc na bardziej efektywne sprzątanie. Dodatkowo, nowy robot posiada zestaw czujników, które mają za zadanie dostarczać informacji na temat otoczenia. Odpowiadają one za umiejętność rozpoznawania przeszkód czy schodów. Dzięki tym informacjom urządzenie porusza się wzdłuż równoległych linii, a proces sprzątania jest sprawny i dokładny.

Fot. iRobot Fot. iRobot

iRobot Roomba i1 współpracuje z popularnymi asystentami głosowymi. Urządzenie posiada moduł łączności bezprzewodowej, dzięki czemu stale aktualizuje oprogramowanie. Obsługa robota odbywa się za pomocą aplikacji iRobot HOME, wykorzystującej system operacyjny iRobot OS. Przy pomocy smartfona możemy ustawić harmonogram pracy, skorzystać z personalizowanych sugestii sprzątania (np. dostosowania programu do okresu linienia zwierząt lub pylenia roślin) oraz zapoznać się z poradnikami wideo.

Sugerowana cena katalogowa iRobota Roomba i1 wynosi 1899 zł.

