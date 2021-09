Nowy salon iMad otwarty w Katowicach. Specjalne miejsce dla twojego iPhone!

Mieszkańcy Katowic i okolic już wkrótce będą mogli zafundować swojemu iPhone'owi... wakacje.

Jest to z pewnością dobra wiadomość dla miłośników smartfonów z logiem nadgryzionego jabłka. Nowy salon iMad został właśnie otwarty w Katowicach.

Jeżeli często bagatelizujecie drobne problemy, które pojawiają się w trakcie waszej codziennej pracy ze smartfonem, to bardzo szybko mogą one doprowadzić do poważnej usterki, jeżeli nie zostaną na czas wykryte i usunięte. Na taką ewentualność są przygotowani pracownicy salonu iMad.

Każdy użytkownik iPhone’a może przyjść do naszego salonu, a my za symboliczną złotówkę zadbamy o sprawność urządzenia. Przeprowadzimy profesjonalne testy diagnostyczne, wyczyścimy głośniki, gniazda i porty. Dodatkowo pierwszym stu osobom założymy szkło ochronne na wyświetlacz telefonu – mówi Aleksandra Ważna, Store & Service Manager iMad w Katowicach.

Firma nie zajmuje się jednak jedynie obsługą klientów indywidualnych. Nie tak dawno do swojej oferty włączyła także program dla przedsiębiorstw - [email protected].

Jak mówi Bartłomiej Żebrowski, General Manager iMad ta propozycja umożliwia wyposażenie firmy w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie dopasowane do potrzeb działalności w pakiecie ze wsparciem IT przez całą dobę. Firma zajmie się organizacją miejsc pracy, serwisem sprzętu i bezpieczeństwem danych.

W katowickim salonie możliwe będzie także dokonanie najmu jednego z urządzeń marki Apple. Dodatkowo możliwa jest także wymiana trade-in. Oznacza to, że możemy oddać nasze stare urządzenie do salonu w zamian za zniżkę przy zakupie nowego iPhone'a.

