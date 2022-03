Nowy serial aktorski Resident Evil z datą premiery na Netflix

Kultowa seria Resident Evil od CAPCOM przez lata była wielokrotnie adaptowana, poczynając od niezbyt udanych filmów z Millą Jovovich, kończąc na animowanych dziełach, jak RE: Degeneracja i RE: Wieczny mrok, czy zeszłorocznym filmie Witajcie w Raccoon City.

Już niedługo pojawi się kolejna produkcja o apokalipsie, wirusie i ewolucji zombie na serwisie streamingowym Netflix. Platforma ogłosiła właśnie oficjalną datę premiery, która odbędzie się 14 lipca 2022 roku.

Opublikowane zostały także trzy plakaty promocyjne. Pierwsza z grafik przedstawia nowe logo z rozpryskami krwi na żółtym tle, kolejna logo z bąbelkami z krwi i fiolką z patogenem wirusa T, a trzecia ukazuje pigułkę oznaczoną słowem Joy i logo przypominające złowrogą Umbrella Corporation. Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym Netflixa:

Oto oficjalne streszczenie przygotowywanego przez platformę serialu aktorskiego:

Rok 2036 - 14 lat po tym, jak śmiertelny wirus wywołał globalną apokalipsę, Jade Wesker walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez krwiożerczych zarażonych i szalone stwory. W tej absolutnej rzezi, Jade prześladuje przeszłość w New Raccoon City, mrożące krew w żyłach powiązania jej ojca z korporacją Umbrella, a przede wszystkim to, co stało się z jej siostrą, Billie.