Nowy sezon "Cobra Kai" już dostępny! Sprawdź, gdzie obejrzeć!

W ofercie jednej z popularnych platform streamingowych pojawił się dzisiaj czwarty sezon serialu "Cobra Kai"! Macie już swoje karategi?

W ofercie platformy Netflix już dziś - czyli 31 grudnia - pojawił się czwarty sezon serialu "Cobra Kai". Zobaczcie zwiastun kolejnego epizodu historii ze świata "Karate Kid"!

Akcja serialu „Cobra Kai” toczy się ponad 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 r.. Mimo upływu lat Daniel LaRusso i Johnny Lawrence pozostają skłóconymi ze sobą rywalami. Jednak w czwartym sezonie dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Przegrani będą musieli na dobre odwiesić swoje karategi do szafy. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz szkół, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. Sytuacja w dolinie nigdy nie była tak napięta. Jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać topór wojenny i wspólnie pokonać rywala? A może to Cobra Kai zostanie jedyną twarzą karate w dolinie?

W rolach głównych w czwartym sezonie powrócą oczywiście Ralph Macchio oraz William Zabka. Zobaczymy także innych znanych z poprzednich odcinków aktorów: Tannera Buchanana, Peytona Lista, Martina Kove'a i Thomasa Iana Griffitha.

Wszystkie sezony serialu są oczywiście dostępne w ofercie platformy Netflix.

"Cobra Kai"

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

: Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Gatunek : dramat, sztuki walki

: dramat, sztuki walki Obsada : Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Martin Kove, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Thomas Ian Griffith, Peyton List

: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena, Martin Kove, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Thomas Ian Griffith, Peyton List Kategoria wiekowa: 13+

