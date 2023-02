Nowy składany smartfon zmierza na polski rynek! Sprawdź, gdzie oglądać premierę OPPO Find N2 Flipa

Galaxy Z Flip 4 oraz Motorola RAZR 2022 będą mieli poważną konkurencję.

OPPO Find N2 Flip po raz pierwszy został zaprezentowany w grudniu zeszłego roku. Urządzenie zadebiutowało wtedy na swoim rodzimym, chińskim rynku ale od początku w sieci pojawiały się sygnały sugerujące, że flagowiec pojawi się także w Europie. Informacje okazały się prawdziwe, a globalny debiut nowego, składanego smartfona nastąpi już dzisiaj.

Model Find N2 Flip jest przedstawicielem segmentu kompaktowych "składaków", co oznacza, że jego bezpośrednim konkurentem będzie nie tylko Galaxy Z Flip 4, ale i Motorola RAZR 2022. Oba te urządzenia zaliczyły swój debiut w zeszłym roku (Samsung w sierpniu, a Motorola w październiku), a więc są już obecne w świadomości użytkowników, którzy mogą w przyszłości poszukiwać składanego flagowca. OPPO dokłada jednak wszelkich starań do tego by ich nowy smartfon liczył się w grze o tytuł najlepszego urządzenia z elastycznym ekranem.

Premierę flagowca możecie oglądać korzystając z powyższego odnośnika lub bezpośredniego linku do wydarzenia, który znajdziecie tutaj. Debiut Find N2 Flipa może należeć do najciekawszych pokazów początku tego roku, ponieważ wpłynie on na segment smartfonów, który został mocno zdominowany przez jednego producenta (mowa oczywiście o Samsungu oraz jego Galaxy Z Flipie 4). OPPO ma w rękawie kilka asów, którymi może przekonać do siebie nowych użytkowników.

Przede wszystkim - model Find N2 Flip został wyposażony w duży ekran umieszczony na obudowie, który zaoferuje znacznie więcej funkcji niż zewnętrzny wyświetlacz w Galaxy Z Flipie 4. Różnica między ekranami jest naprawdę spora (3.26-cala w OPPO, 1.9-cala w Samsungu) i z całą pewnością będzie wyraźnie odczuwalna. Co więcej, nowy flagowiec otrzymał baterię o pojemności 4300 mAh, czyli znacznie więcej niż w Samsungu, którego ogniwo oferuje maksymalnie 3700 mAh. Różnice w baterii oraz większy ekran zewnętrzny mogą powodować, że zużycie energii będzie znacznie mniejsze, a to bezpośrednio przełoży się na większy komfort podczas korzystania ze smartfona.