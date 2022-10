Nowy smartfon OPPO Find X6 Pro da mam to, czego Xiaomi 12S Ultra nie potrafił!

W sieci pojawiły się przecieki sugerujące, że nadchodzący OPPO Find X6 Pro otrzyma matryce o wielkości 1-cala. Początkowo informacje te zostały udostępnione tylko przez jednego z popularnych tipsterów działającego pod pseudonimem Digital Chat Station, ale 12 października te samą wiadomość potwierdził inny użytkownik - o nicku Ice Universe - znany z udostępniania na Twitterze przedpremierowych informacji na temat nadchodzących smartfonów.

The highest version of OPPO Find X6 uses 1" Sony IMX989. With its extremely high quality, it smashes all ISOCELL sensors. Only Samsung is playing the 200MP ultra-high pixel solution. High-end CIS is still the world of Sony.