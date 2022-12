Nowy smartwatch od Huawei kryje w sobie niejedną tajemnicę. Jedną z nich są... słuchawki

Huawei potrafi zaskoczyć swoimi pomysłami. Nokia jakiś czas temu zaskoczyła wiele osób, tworząc telefon ze zintegrowanymi bezprzewodowymi słuchawkami. Huawei zrobił podobnie, jednak tym razem słuchawki są wewnątrz smartwatcha. Czy to geniusz, czy to głupota?

Spis treści

Co jakiś czas jedna z firm technologicznych wpada na pomysł, który jest równie innowacyjny co ekscentryczny. Jednym z najnowszych jest bez wątpienia najnowsza propozycja Huawei, który postanowił połączyć dwa przydatne akcesoria, które powoli przekonują do siebie coraz większą rzeszę użytkowników. Mowa oczywiście o smartwatchach oraz słuchawkach bezprzewodowych. Firma uznała, że nie ma po co skazywać ludzi na noszenie jednocześnie zegarka na nadgarstku oraz słuchawek w pudełeczku w kieszeni, skoro tarcza zegarka wygląda, jakby mogła zmieścić w sobie coś jeszcze. No i zrobili to, co założyli.

W ten sposób narodził się Huawei Watch Buds - smartwatch Huawei, który ukrywa wewnątrz małe bezprzewodowe budsy. Pomysł na pewno jest ciekawy, a połączenie może przemówić do wielu osób szukających sposobów na zminimalizowanie posiadanych sprzętów elektronicznych bez konieczności zmniejszania ich użyteczności. Jak jednak wygląda to w praktyce?

Huawei Watch Buds - specyfikacja

Zacznijmy więc od samego smartwatcha. Huawei Watch Buds ma być wysokiej klasy inteligentnym zegarkiem, który zaoferuje kopertę ze stali nierdzewnej oraz skórzany pasek. Wyświetlacz zegarka to panel AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i przekątnej 1,43". Zegarek jest w stanie śledzić nawet 80 różnych aktywności, ma też możliwość mierzenia SpO2, tętna oraz EKG. Jest wyposażony w NFC oraz Bluetooth 5.3, obsługuje również GPS. Sam zegarek ma baterię o pojemności 410 mAh, która powinna wystarczyć na 3 dni normalnego użytkowania.

Fot. Huawei

Jeśli zaś chodzi o słuchawki, mechanizm ich ukrycia jest niesamowicie ciekawy. Wyświetlacz, który pokryty jest szkłem hartowanym, jest przymocowany do koperty za pomocą zawiasów oraz magnesu. Możemy go więc podnieść i odsłonić ukryte wewnątrz mini-słuchawki, które również utrzymywane są w środku za pomocą magnesu.

Co ciekawe, słuchawki oferują połączenie za pomocą Bluetooth 5.2, wyposażono je także w aktywną redukcję szumów. Warto jednak pamiętać, że ich mały rozmiar przekłada się też na dość krótki czas działania na baterii - oferują one jedynie 4 godziny słuchania muzyki bez ANC, jedynie 3 godziny z włączoną redukcją szumów. Słuchawki ładują się wewnątrz zegarka, który z kolei możemy naładować bezprzewodowo dzięki dołączonej stacji ładowania.

Fot. Huawei

Czy to połączenie ma sens?

Według nas jest to zdecydowanie pomysł interesujący, który może przekonać do siebie wiele osób. Widzimy jednak dwa problemy. Pierwszym jest oczywiście bateria - oba urządzenia muszą dzielić jedno, dość małe ogniwo, co przekłada się na słabe wyniki zarówno smartwatcha, jak i słuchawek. Jednakże mnie osobiści najbardziej martwi to, że aby potrzebować takiego urządzenia, musimy w tym samym czasie chcieć kupić zarówno smartwatch, jak i słuchawki. Jeśli mamy chociaż jedno z tych urządzeń, o wiele lepiej dokupić sobie po prostu drugi sprzęt. Ze względu na to taki smartwatch może mieć problemy z przebiciem się na szerszy rynek.

Huawei Watch Buds - cena i dostępność

Warto też wspomnieć o cenie. Huawei Watch Buds kosztuje w Chinach 2988 juanów, co przekłada się na około 429 dolarów lub około 1600 zł. Jeśli jednak zegarek trafiałby na polski rynek, należałoby doliczyć do niego jeszcze podatki i cło, cena więc wynosiłaby raczej powyżej 2000 zł.

Fot. Huawei

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy ten eksperyment znajdzie się na rynku globalnym, czy będzie dostępny tylko w Chinach. Na pewno jest to bardzo ciekawy pomysł i sam ten fakt zasługuje na spore uznanie - mało kto pokusiłby się na coś aż tak szalonego!