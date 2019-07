Nowy soundbar Samsung Harman Kardon Q80R

Seans filmowy czy transmisja sportowa, to nie tylko doskonały obraz, ale także dźwięk, dzięki któremu doświadczenie jest kompletne. Soundbar, jako dopełnienie telewizora, pozwala spotęgować wrażenia, aby w pełni oddać się emocjom rozgrywek sportowych, gier czy filmów.

Doskonałym przykładem takiej świetnie dobranej pary jest właśnie wprowadzany do sprzedaży soundbar Samsung Harman Kardon Q80R, który w połączeniu z telewizorem QLED Q80 tworzy harmonijny duet. Dźwięk ekskluzywnego soundbara Samsung Harman Kardon Q80R dopełnia doskonałą jakość obrazu telewizora QLED, dostarczając kinowych wrażeń w domowym salonie.

Wielokanałowy wymiar rozrywki

Model Q80, stworzony we współpracy z mistrzami akustyki z Harman Kardon, został wyposażony w rzeczywisty, wielokanałowy dźwięk przestrzenny w formacie 5.1.2. Dzięki takiej konfiguracji soundbara, poczujemy dźwięk otaczający nas ze wszystkich stron. Ponadto technologie Dolby Atmos i DTS:X sprawią, że podczas seansu ulubionego filmu znajdziemy się w samym centrum filmowych wydarzeń. W listwę wbudowanych jest 13 głośników, w tym centralny, boczne oraz głośniki skierowane ku górze. Dzięki tym ostatnim, fala dźwięku odbija się od sufitu, sprawiając wrażenie, jakby „spływał” na nas z góry – jak w sali kinowej. Z kolei głośniki boczne, umieszczone na dwóch końcach soundbara, powodują, że dźwięk rozchodzi się równomiernie w całym pomieszczeniu.

Nowością jest Funkcja adaptacji dźwięku, która analizuje i rozpoznaje rodzaj dźwięku towarzyszącego treściom odtwarzanym na ekranie telewizora, a następnie automatycznie optymalizuje brzmienie dla jak najlepszego wrażenia. Dzięki temu nawet przy niskim poziomie dźwięku (10 lub mniej), żaden dialog bohaterów nie umknie uwadze widza. Dodatkowo, skalowanie treści sprawia, że jakość odtwarzanych dźwięków może zostać poprawiona nawet do 32 bitów, co daje gwarancję pozbawionego zniekształceń, czystego brzmienia. Dźwięk zostanie odtworzony dokładnie tak, jak chciał tego twórca – bez względu na to, czy na dużym ekranie oglądasz komedię romantyczną, koncert muzyki klasycznej czy toczysz dynamiczne rozgrywki. Projektanci Samsung nie zapomnieli także o udogodnieniach dla graczy. Po podłączeniu konsoli do telewizora za pomocą kabla HDMI, Tryb Gry w soundbarze uruchomi się automatycznie. Analizuje on treść gry i optymalizuje ustawienia dźwięku, dzięki czemu gracze mogą poczuć się, jakby byli w samym centrum wirtualnego świata.

Obecnie soundbar to coś więcej niż dodatek do telewizora. Dlatego wszystkie modele z Q-serii oferują łączność z Bluetooth. Dzięki temu możesz zapomnieć o kłopotliwych przewodach, szybko połączyć się ze smartfonem i rozkręcić imprezę za pomocą ulubionych serwisów streamingowych – z wysokiej jakości dźwiękiem. Na koniec warto wspomnieć, że ten soundbar Samsung Harman Kardon Q80R z Q-serii tworzy idealnie zgrany duet z telewizorem QLED Q80 nie tylko pod względem funkcjonalności, lecz także designu. Soundbar wyróżnia się niezwykle smukłą obudową o wysokości zaledwie 83 mm.

Samsung Harman Kardon Q80R - specyfikacja

Liczba kanałów – 5.1.2

Typ głośników – Soundbar z bezprzewodowym subwooferem

Ilość głośników w listwie – 13, w tym głośnik centralny, boczny i głośniki skierowane ku górze

Moc całkowita – 370 W

Rozmiar membrany subwoofera – 8″

Odtwarzane nośniki / formaty

Formaty: MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC, AIFF

Właściwości wideo: 4K Pass -through, HDR 10+, 3D Video Pass

Łącza: Wi-Fi, wyjście HDMI x2, wejście HDMI, HDMI-CEC, kanał zwrotny audio (ARC), optyczne wejście audio, Bluetooth 4.0 (Bluetooth Power On), Auto Power Link

Kompatybilność z zestawem bezprzewodowych głośników SWA-9000S

Spotify Connect

Właściwości audio:

Szeroki zakres dźwięku (Wide Range Tweeter)

Dolby Digital Plus / DTS:X /DTS 5.1

HD Audio Decoding

UHQ 32bit Audio Decoding

Surround Sound Expansion

Liczba trybów DSP: 4 (SSE, Game Pro, Standard, Adaptive)

Tryb Game Pro

Adaptive Sound

Dolby ATMOS

Wymiary :

Soundbar -1226 * 83 * 136 mm

Subwoofer -205 * 402 * 403 mm

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

Uchwyt do montażu do ściany