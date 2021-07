Nowy sposób destylacji wody morskiej

Odsalanie może być kluczową technologią zaspokajającą światowe zapotrzebowanie na wodę pitną. Koreańscy inżynierowie opracowali nową membranę z nanowłókien, wydajniejszą niż jakakolwiek dotychczas.

Większość wody na świecie jest niezdatna do picia. Chociaż istnieją różne sposoby odsalania wody, nowe badania koncentrują się na destylacji membranowej. Jet to proces, w którym solanka po jednej stronie membrany jest podgrzewana, podczas gdy słodka woda po drugiej, pozostaje zimna. Niestety nagromadzenie soli i innych zanieczyszczeń na membranie może wpływać na jej hydrofobowość. Solanka po krótkim czasie przecieka i sprawia, że ​​słodka woda nie jest już tak świeża, co wymaga wymiany membrany.

Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Inżynierii Lądowej i Technologii Budowlanych stworzyli bardziej zaawansowane membrany. Zespół zastosował współosiowe elektroprzędzenie, w którym podczas procesu drukowania membrany miesza się ze sobą dwa różne materiały.

Użytymi w tym przypadku materiałami okazał się polimer zwany PVDF-HFP oraz aerożel krzemionkowy. Naukowcy testowali nową membranę przez 30 dni i stwierdzili, że po tym czasie nadal odfiltrowuje ona 99,99 procent soli. To o wiele dłuższy czas działania niż w przypadku innych membran z nanowłókien elektroprzędzonych, które mają trudności z wytrzymaniem ponad 50 godzin ciągłego użytkowania, zanim zaczną przeciekać. Główny inżynier, dr Yunchul Woo podkreśla:

Współosiowa membrana z nanowłókien elektroprzędzonych ma duży potencjał w uzdatnianiu wody morskiej i może być odpowiednią membraną do zastosowania jej w zakresie destylacji membranowej na skalę pilotażową i na skalę rzeczywistą.

Z pewnością jest to duży krok przybliżający nas do odsalania wody morskiej w niedalekiej przyszłości. Obecnie główną metodą oczyszczania wody morskiej jest odwrócona osmoza, wymagająca ogromnych ilości energii elektrycznej.

