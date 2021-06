Nowy sposób leczenia uszkodzeń serca

Mikrosfery pokryte komórkami macierzystymi mają naprawiać uszkodzenia po zawale serca.

Komórki macierzyste rosnące na powierzchni mikrosfer / UCL

Niestety serce ma ograniczoną zdolność do samoleczenia. Mimo tego, naukowcy wciąż pracują nad tym, aby mu w tym pomóc. W University College London wyhodowano komórki serca z komórek macierzystych, osadzono je w mikrosferach i wstrzyknięto do uszkodzonych serc, aby pomóc w ich naprawie.

Stres po zawale może w końcu doprowadzić do niewydolności serca, które nie potrafi samodzielnie uzupełnić komórek macierzystych. Terapie nimi, nie są też tak satysfakcjonujące, jak w innych częściach ciała.

Dotychczas zespoły badaczy próbowały utrzymać komórki macierzyste na miejscu, osadzając je w hydrożelach lub łącząc mięsień sercowy i komórki wspomagające, ale nie dawało to oczekiwanych rezultatów. Tym razem naukowcy z UCL zastosowali biodegradowalne mikrosfery, z których każda mikrokulka o szerokości zaledwie ćwierć milimetra, ma bardzo porowatą strukturę, zapewniającą komórkom dużą powierzchnię, do której mogą się przyczepić. Komórki serca są dzięki temu hodowane z komórek macierzystych na mikrosferach, gdzie są w stanie tworzyć połączenia i rozwijać się w nową tkankę serca potrafiącą bić. Kulki są na tyle małe, że można je wstrzyknąć do mięśnia. W testach laboratoryjnych komórki te biły do 40 dni w naczyniu, a w sercu szczura pozostawały na miejscu do sześciu dni. To bardzo obiecujący początek. Główny badacz, Daniel Stuckey powiedział:

Ważne jest, aby komórki macierzyste były dostarczane w sposób, który pozwala im przetrwać w nowym środowisku i przekształcić się w komórki mięśnia sercowego. Nasza technologia zapewnia, że ​​komórki wstrzyknięte do serca działają tak, jak powinny. Mamy nadzieję, że te badania dostarczą nam informacji niezbędnych do uczynienia terapii komórkami macierzystymi realistycznym leczeniem dla osób z chorobami serca.

Źródło: newatlas.com