Nowy sposób oczyszczania wody

Grafen jest z pewnością jednym z ulubionych materiałów inżynierów z MIT. Teraz odkryli oni, że filtruje i działa na uran jak magnes.

Naukowcy z MIT stworzyli filtr wielokrotnego użytku z pianki tlenku grafenu, który działa na uran jak magnes, skutecznie wyciągając pierwiastek radioaktywny z wody pitnej.

Uran przenikając do zasobów wodnych z naturalnych złóż skalnych, odpadów z elektrowni jądrowych lub zakładów górniczych jest niewidoczny dla oka i może szkodzić zdrowiu już w małych dawkach. Okazuje się, że pianka grafenowa świetnie wypycha go z wody i według standardów EPA jest ona zdatna do picia w zaledwie kilka godzin. Nadaje się także do wielokrotnego użytku i przy oczyszczaniu nie traci właściwości.

Przez piankę przesyłany jest ładunek elektryczny, który powoduje rozszczepienie otaczającej go wody i uwolnienie wodoru, zwiększającego pH. W ten sposób dochodzi do zmiany chemicznej, która przyciąga jony uranu do powierzchni pianki. Pianka wyłapuje zanieczyszczenia, a po odwróceniu ładunku elektrycznego, zanieczyszczenia ześlizgują się z niej. To właśnie dzięki temu można jej ponownie używać. Ju Li, główny badacz tłumaczy:

Za każdym razem, gdy nasza pianka jest używana, może wychwytywać czterokrotnie większą wagę uranu, a my możemy osiągnąć wydajność ekstrakcji 4000 mg na gram, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z innymi metodami. Dokonaliśmy również dużego przełomu w zakresie możliwości ponownego użycia, ponieważ pianka może przejść przez siedem cykli bez utraty wydajności ekstrakcji.

Metoda okazuje się również niedroga, a filtry można zmodyfikować, aby usuwały zanieczyszczenia innymi metalami ciężkimi, takimi jak ołów, rtęć czy kadm.

