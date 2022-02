Nowy sposób wykrywania ciemnej materii

Ciekawy pomysł naukowców na rozwikłanie jednej z najbardziej zagadkowych, kosmicznych tajemnic.

Wizualizacja najnowszej hipotezy / źródło: (NASA/SDO)

Ciemna materia oddziałuje ze światłem i zwykłą materią poprzez ogromny wpływ grawitacyjny. Ma on znaczenie dla ruchu gwiazd i innych obiektów astronomicznych, i choć wydaje się, że powinna być ona powszechna we wszechświecie, jest niezwykle trudna do wykrycia. Jednak jej poszukiwania obejmują tak wiele różnych idei, że z pewnością istnieje szansa na rozwikłanie tej zagadkowej kosmicznych tajemnicy.

Naukowcy z Krajowego Laboratorium Akceleratora SLAC i Université Paris Saclay wymyślili nową, intrygującą metodę jej wykrywania – będą szukać fal uderzeniowych spowodowanych przez asteroidy ciemnej materii zderzające się z gwiazdami.

Zespół twierdzi, że gdy asteroida ciemnej materii pędzi przez gwiazdę z prędkością ponaddźwiękową, wytwarza fale uderzeniowe. Kiedy fale te dotrą do powierzchni gwiazdy, wytworzą krótkotrwały sygnał światła optycznego, ultrafioletowego i rentgenowskiego, który mógłby zostać wykryty przez teleskopy. Niestety sygnały te mogą przypominać rozbłyski, które gwiazdy naturalnie emitują, dlatego zespół skoncentruje poszukiwania na gwiazdach o niskiej emisji UV, takich jak pomarańczowe karły, czy te znajdujące się w gęstych gromadach kulistych, w których występuje wyższe stężenie ciemnej materii.

W pewnym sensie metoda ta jest powiększoną wersją eksperymentów poszukujących ciemnej materii na Ziemi. Wiele z nich wykorzystuje ogromne zbiorniki ze specjalnymi płynami przechowywanymi w spokojnych warunkach. Z założenia, potencjalna cząsteczka ciemnej materii, która przejdzie przez zbiornik, może zderzyć się z jądrem atomu, tworząc błysk światła możliwy do wykrycia. Najnowsza technika ma działać w podobny sposób, ale zamiast atomów mamy gwiazdy, a w miejscu cząstek ciemnej materii kępy wielkości asteroid.

