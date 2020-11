Nowy sprzęt od TCL - sprawdź telewizory, soundbary i sprzęt AGD

TCL zaprezentowało nowe produkty. Co ciekawe w Polsce pojawią się nie tylko telewizory i soundbary, ale także duże AGD. Jacyś chętni na lodówkę od TCL?

Spis treści

TCL w połowie listopada 2020 roku zaprezentowało nową gamę produktów. Specjalnie z tej okazji przygotowano konferencje prasową, na której mogliśmy podziwiać nowe telewizory, soundbary oraz sprzęt AGD.

Chiński producent dotychczas znany ze sprzedaży urządzeń RTV zamierza konkurować na rynku AGD z Samsungiem, LG, Beko i innymi, znanymi firmami. Na dniach w sklepach pojawi się kilka modeli lodówek z logo TCL na obudowie.

Dziś przyglądamy się najnowszym propozycjom firmy TCL. Zaczniemy od telewizorów.

Telewizory TCL - nowoczesna technologia i interesujący design

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez TCL wpływ pandemii COVID-19 na sprzedaż telewizorów jest marginalny. W 2020 roku na rynek trafi tyle samo telewizorów, co w ubiegłych latach. Dodatkowo w związku z COVID-19 użytkownicy spędzą przed telewizorem więcej czasu, niż przed rozpoczęciem pandemii. Dane przekazane przez TCL wskazują, że znacznie uważniej wybierany nowy sprzęt. Ponad 60% nowych telewizorów sprzedanych w Polsce w tym roku to model z 4K i Smart TV. Aż 40% sprzedanych telewizorów posiada matryce o przekątnej co najmniej 55 cali.

TCL P81

TCL P81 to pierwszy z zaprezentowanych telewizorów. Oferuje on matryce 4K HDR PRO z opatentowanym algorytmem Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity PRO. Pomaga on zredukować rozmycie treści oraz smugi pojawiające się podczas bardziej dynamicznych scen.

TCL P81

Telewizor posiada wsparcie dla Dolby Vision HDR10 oraz Dolby Atmos. Całością zarządza Android TV kompatybilny z Asystentem Google.

TCL P81 dostępny będzie w trzech rozmiarach - 50 cali, 55 cali oraz 60 cali. Model z 55 calową matrycą wyceniono na 2499 zł.

TCL P71

TCL P71 udowadnia, że tani telewizor może zaoferować obraz o wysokiej jakości. Wszystko dzięki wykorzystaniu matrycy z obsługą rozdzielczości 4K UHD oraz materiałów High Dynamic Range (HDR).

TCL P71

Wyświetlacz jest wspierany przez programowanie z algorytmem Micro Dimming, który automatycznie dostosowuje jasność aż 100 oddzielnych stref.

Również w przypadku TCL P71 możemy skorzystać z dobrodziejstw Android TV z wbudowanym Chromecastem na czele.

Seria TCL P71 dostepna będzie w pięciu rozmiarach - 43 cali, 50 cali, 55 cali, 65 cali oraz 75 cali. Model z 55 calową matrycą wyceniono na 2399 zł.

TCL P61

TCL P61 to najtańsze telewizory z oferty na zimę 2020/2021. Oferują one matryce 4K HDR 10, którą zamknięto w kompaktowej obudowie o niewielkiej grubości. Podobnie, jak w droższych modelach możemy liczyć na obecność wsparcia dla HDR oraz głośniki kompatybilne z Dolby Atmos.

TCL P61

Seria TCL P61 dostepna będzie w aż sześciu rozmiarach - 43 cali, 50 cali, 55 cali, 65 cali, 70, 75 cali. Model z 55 calową matrycą wyceniono na 2099 zł.

Dobry telewizor to nie wszystko

TCL wie, że dobry telewizor to nie wszystko. Niezbędny jest także sprzęt zapewniający wysoką jakość dźwięku. TCL proponuje nowe modele soundbarów.

Flagowy model TCL TS 8111 oferuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos 2.1. Listwę dźwiękową wyposażono w wbudowany subwoofer dzięki czemu zestaw nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Cenę ustalono na poziomie 899 zł.

Soundbar z serii TCL TS 8111

Pośrednio model TCL TS 6110 oferuje wbudowane złącze HDMI-ARC z obsługą HDMI-CEC. Dzięki temu rozwiązaniu listwa dźwiękowa uruchamia się automatycznie razem z telewizorem. TCL TS 6110 dostarczany jest z bezprzewodowym soundbarem. Cenę ustalono na 699 zł.

Soundbar TCL Serii TS 6110

Na rynku pojawi się także bazowy soundbar 2.0 TCL TS 6100. Wyposażono go w gniazdo HDMI oraz szerokopasmowe głośniki. W tym modelu nie znajdziemy wbudowanego subwoofera. Cenę ustalono na 399 zł.

Soundbar TCL Serii TS6100

TCL wchodzi na rynek AGD

TCL na konferencji prasowej poinformowało, że na dobre wchodzi do segmentu AGD. Na rynku pojawiły się cztery nowe modele lodówek. W przyszłym roku dołącza do nich pralki z innowacyjną technologią bębna w kształcie plastra miodu.