Nowy sterownik Game Ready z optymalizacjami dla Apex Legends, obsługujący trzy kolejne monitory G-SYNC Compatible

NVIDIA opublikowała dzisiaj najnowszy sterownik Game Ready. Przeznaczony jest dla kart GeForce, a także gry Apex Legends oraz rozszerzeń gier ARK: Genesis Part 1 i The Division 2.

Nowy sterownik Game Ready to prawdziwa gratka dla miłośników cyfrowej rozrywki. Został zoptymalizowany pod kątem trzech bardzo popularnych produkcji: Apex Legends: Sezon 4, rozszerzenia ARK: Genesis Part 1 do gry ARK: Survival Evolved oraz rozszerzenia Władcy Nowego Jorku (Warlords of New York) dla The Division 2. Teraz tytuły te powinny wyglądać jeszcze lepiej, co przełoży na większą przyjemność z grania. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji od producenta. Do zgodności ze standardem G-SYNC doszły trzy kolejne monitory: AOC AG271FZ2, AOC AG271F1G2 oraz ASUS PG43.

AOC AG271FZ2

G-SYNC Compatible to specjalny program, który certyfikuje monitory oferujące użytkownikom obsługę zmiennego odświeżania ekranu (Variable Refresh Rate). Umożliwia to osiągnięcie wysokiej jakości obrazu.

dające graczom jeszcze większy wybór w poszukiwaniu doskonałego monitora do gier. Z kolei sterowniki NVIDIA Game Ready są zoptymalizowane pod kątem największej wydajności oraz jakości rozgrywki. Zawsze udostępniane są w dniu premiery gry (lub gier), które wspierają.